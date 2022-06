Métiers critiques et en pénurie: 141 fonctions, dont un quart affiche une pyramide des âges inversée

C’est 15 de plus qu’en 2021. Logique, vu la relance.

Il y a par ailleurs du neuf cette année, dans l’approche plus fine de certains métiers sous l’angle de l’âge des professionnels.

Entrées, sorties

Selon la dynamique du marché de l’emploi, des métiers entrent et sortent de cette liste. Ainsi, il y a un an, la fonction d’assistant commercial ou d’inspecteur de police était considérée comme critique. Ce n’est plus le cas: " Une quinzaine de fonctions identifiées comme critiques en 2021ont quitté la liste cette année ", confirme Thierry Ney, porte-parole du Forem.

D’autres y font leur entrée. On en compte 31, dont analyste de crédit, moniteur d’auto-école, nettoyeur industriel, commis de cuisine, réceptionniste hôtelier, serveur de bar, etc. "Près d’un tiers de ces 31 nouveaux métiers dans la liste relèvent en effet de l’Horeca, très touché par la crise sanitaire", poursuit Thierry Ney.

Les constantes

Et il y a les éléments qui ne varient pas, par rapport à 2021: la construction, la plus représentée sur la liste des métiers en pénurie court toujours derrière toute une série de fonctions. Pas moins de 41, " dont 4 qui n’apparaissaient pas dans la liste de l’année passée ", précise-t-on encore au Forem. Il s’agit de conseiller en énergie, manœuvre en construction, monteur en structures métalliques et peintre industriel.

Travailleurs vieillissants

Cette année, 37métiers ont été examinés de plus près. Ils présentent un point commun: la pyramide des âges est inversée." Dans ces métiers, 30% des travailleurs ont passé la cinquantaine. On peut donc anticiper: les tensions pourraient s’accroître dans les années à venir pour ces métiers et un grand nombre de postes seront à pourvoir. Et ça permet au Forem, mais aussi au monde de l’enseignement, aux entreprises et au monde politique d’avoir une vision de la situation ", développe le porte-parole du Forem.

Les 5 métiers les plus demandés

Sur les 227000 annonces diffusées en ligne par le Forem de janvier à mai, 40% concernaient des fonctions critiques et des métiers en pénurie. La construction, l’industrie, la logistique et le transport, les plus en demande, représentent deux tiers des postes mis en ligne pour des fonctions critiques.

"Sur la même période, les cinq métiers les plus demandés sont chauffeur de poids lourd, installateur électricien, mécanicien d’entretien industriel, délégué commercial en services auprès des entreprises et maçon", selon le Forem.