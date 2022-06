Cet été est le dernier où les vacances scolaires dureront 8 semaines en Belgique francophone. Le problème de la formule des six semaines qui démarre en 2023, c’est qu’elle ne cadre pas bien avec les traditionnelles six semaines de camps: du 1er juillet au 15 août. " Et encore, à la mi-août, il n’y a qu’un à deux camps, reconnaît Adrien Mogenet. Les animateurs sont souvent étudiants et préparent la seconde session…Parfois c’est aussi le cas des animés qui sont à l’école secondaire. "

L’an prochain, comme les vacances démarreront le samedi 8 juillet, et que les secondes sessions dans le supérieur tomberont toujours à la fin août, il n’y aura plus que quatre semaines pour les camps.

Des camps plus courts?

La fédération ne sait pas encore quelle sera l’ampleur du problème. " C’est encore trop tôt pour avoir des retours au niveau de la fédération. Ceux qui s’y prennent plus d’un an à l’avance ont déjà trouvé un logement pour l’an prochain. Le risque c’est pour ceux qui attendent le début de l’année scoute, voire même plus tard. " La fédération des scouts représente environ 1800 camps par an. " On centralise les déclarations de camp à partir du mois d’avril seulement ."

Comment faire pour gagner de la place?Certaines troupes scoutes louent une prairie pendant un mois, alors que le camp ne s’y déroule que 15 jours (plus le précamp, le postcamp, le cas échéant…), faut-il réduire les durées de location pour partager? " La fédération n’a ni le pouvoir ni même la volonté d’interdire de louer plus longtemps que les besoins.Mais nous avons publié un kit de conseils aux équipes d’unité, pour accompagner plusieurs étapes, en accompagnant aussi les parents, qui veulent planifier leurs vacances ."

Le nombre de scouts à l’échelle par rapport à la population est plus granden Belgique que dans les pays voisins.

La fédération sensibilise sur la durée des réservations, mais aussi sur la durée des camps. " Par égard aux autres groupes, il faut se demander si deux semaines de camps chez les ados sont vraiment nécessaires. Si on compare à ce qui se fait dans les autres pays, on voit qu’ils sont plutôt sur une dizaine de jours, même pour les plus grands. L’idée n’est pas d’imposer une durée de maximum dix jours, mais nous espérons qu’une réflexion sérieuse sera entamée pour remettre sur la table les habitudes et traditions, pour permettre à chacun de bénéficier d’un camp ."

Une inflation raisonnable

La fédération craint une augmentation des prix des endroits de camp pour 2023, à cause de la loi de l’offre et la demande. " En Belgique, les locations coûtent déjà plus cher qu’en France, parce qu’il y a beaucoup de jeunes dans les mouvements de jeunesse, en Wallonie comme en Flandre.En France, il est possible de trouver une prairie gratuite, en échange de services pour l’agriculteur. On est un pays densément peuplé, avec des régions particulièrement prisées.Il y a déjà une pression sur certaines communes. "

Jusque là, les prix des camps ont augmenté en moyenne de 15 € en douze ans. Les sections ont parfois eu un peu de mal à renflouer leurs caisses pendant la période du Covid, peu propice aux soupers dias et autres activités de groupe, " mais par ailleurs, il y a eu moins d’extras, de sorties exceptionnelles dans des endroits payants.Donc il est probable que le manque à gagner ait été limité: après le Covid, les camps se sont recentrer sur l’essentiel, c’est-à-dire passer du temps ensemble ."

La fédération des scouts conseille aux différents groupe une solidarité et une entraide qui limiteront les problèmes d’agendas.

Le staff de la troupe Gilwell avait peur de ne pas avoir de prairie pour l’été 2023, il a donc commencé à chercher en septembre 2021.

Le changement des rythmes scolaires a poussé le staff éclaireur de la troupe Gilwell (à Huy) à anticiper." On a cherché en septembre 2021 pour l’été 2023. Ce n’était pas évident, parce que quand on contactait les propriétaires, ils ne savaient pas combien de temps louer les prairies. Pour l’été 2022, on a loué deux semaines, mais en 2023, comme il n’y a que trois semaines ouvrables, ça n’intéressait pas le propriétaire de ne louer sa prairie que deux semaines et se retrouver avec une prairie vide pendant une semaine restant.Donc, on a loué trois semaines " dit l’animateur responsable.

Le prix des prairies augmente, celui des perches aussi. Et les règles changent un peu: " La fédération nous a recommandé de ne pas faire de construction de plus de 2 mètres.Ce n’est pas quelque chose qu’on fait traditionnellement chez nous. Mais certaines unités montent à 3, 4 mètres. " Et les énormes feux de camp, qui sacrifient les pilotis en une soirée, existent-ils encore? " L’an dernier, nous étions dans une commune qui ne voulait pas de grand feu.On laisse parfois des perches pour les suivants.Mais quand elles passent un an dans une prairie, avec les intempéries, je les utiliser pour construire une table à feu ou une étagère.Je préfère être sûr de la sécurité des constructions qui abritent les éclaireurs ."