"Tous en grève" : le Royaume-Uni secoué par le malaise social

Emmenés par le syndicaliste Mick Lynch, représentant de l’union nationale des travailleurs du rail et transports maritimes, les grévistes réclament de meilleures conditions de travail et une revalorisation de leurs salaires, au moment où l’inflation est à son plus haut depuis 40 ans au Royaume-Uni. La veille (lundi), le RMT et le gouvernement britannique s’étaient quittés sans accord sur les salaires, et les semaines précédentes, les négociations entre le syndicat et les opérateurs ferroviaires, en grande partie privés, n’avaient pas abouti non plus.

Selon le RMT, la grève découle de "la décision du gouvernement conservateur de réduire de 4 milliards de livres sterling le financement de nos systèmes de transport" , ce qui pourrait avoir pour conséquence des "suppressions d’emplois" et des "gels de salaire" .

Johnson inflexible

Le Premier ministre britannique Boris Johnson s’est montré inflexible ce mardi, défendant le plan de transformation du réseau ferroviaire britannique mis sur les rails en 2021, et dont l’investissement total s’élève à 96 millions de livres. "Mais si nous voulons faire ces investissements colossaux (...) il faut qu’il y ait une réforme" , a-t-il argué, exemple -flou- à l’appui. "Il n’est pas juste , a-t-il poursuivi, que certaines billetteries - je pense - vendent environ un billet par heure. Nous devons faire sortir ce personnel de derrière la vitre pour qu’ils interagissent avec les passagers, avec les clients, comme ils le souhaitent."

Le rail, et ensuite ?

Alors que le Brexit n’a, pour l’heure, pas donné les fruits économiques escomptés, Boris Johnson a conjuré le pays de serrer les dents, ceci alors que la grève sera reconduite vendredi et samedi et que des perturbations spnt prévues jusqu’à dimanche. "Je le dis à l’ensemble du pays - nous devons nous préparer à maintenir le cap. Parce que ces réformes, ces améliorations dans la façon dont nous exploitons nos chemins de fer, sont dans l’intérêt du public voyageur. Ils aideront à réduire les coûts des billets dans tout le pays" , a-t-il promis.

Il n’est pas dit que cette fois-ci, le leader des conservateurs, aux accents de plus en plus Thatchéristes, soit entendu. "Les gens n’en peuvent plus. Nous avons des gens qui occupent des emplois à temps plein qui doivent faire appel à des prestations de l’État et aux banques alimentaires. C’est une honte nationale" , prévenait dimanche, en direct sur Sky News , Mick Lynch, indiquant que d’autres syndicats étaient susceptibles de lancer des mouvements de grève massifs, à l’image des postiers, déjà en grève début mai.

Sans réévaluation salariale (au regard de l’inflation) d’autres pans du secteur public menacent de faire grève à leur tour, notait de son côté le quotidien The Times , ce lundi, citant pêle-mêle les "infirmières, fonctionnaires, personnel des administrations locales, avocats, postiers, ingénieurs et agents de la circulation" .