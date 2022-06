Le retour des arnaques pension

" La dame, qui avait un petit accent et un numéro de téléphone inconnu m’a dit que c’était le dernier jour pour recevoir le virement pour la prime. Elle m’a demandé mon numéro de compte et mon numéro de carte de banque. Puis elle a dit que la directrice du service financier, Emma Leroy, allait me contacter ."

Vers 17h, comme par hasard à l’heure où le SPF pension est fermé, la dame appelle, demande de glisser la carte dans le lecteur, et d’introduire une suite, puis de faire son code pin. Et là, André-Marie arrête les frais.Non seulement il ne compose pas son code, il raccroche, mais en plus, il appelle l’Office des pensions le lendemain pour signaler sa mésaventure.

L’arnaque à la prime Covid, signalée il y a plus d’un an

" Au SPF pension, on m’a dit qu’il y avait déjà eu 150 à 200 signalements, donc certaines personnes qui avaient été jusqu’à introduire leur code pin ." La police, qu’il contacte également, répond qu’elle ne prend des plaintes que lorsque l’arnaque est avérée.

Le Service des pensions connaît l’existence de cette arnaque, en Wallonie, et a publié un communiqué à ce propos le 4 février 2021 déjà.En réaction un système de signalement en interne a été mis en place " afin de faire remonter les plaintes et voir si des actions peuvent être mises en place avec le CERT (Computer Emergency Response Team). Ils utilisent d’ailleurs ces signalements pour alimenter leur site de prévention safeonweb.be. "

Par ailleurs, le SPF continue à avertir régulièrement les usagers, " Nous mettons en garde dans le pied de page de toutes nos lettres contre le phishing et nous utilisons régulièrement nos réseaux sociaux pour avertir des différentes formes de phishing. Et nous avons également inclus le même avertissement dans nos newsletters destinées aux citoyens et aux professionnels " dit Florent Mages au service communication du Service fédéral des pensions.

Et surtout, le Service des pensions rappelle: " Jamais l’ONSS ni le SPF ne téléphoneront à un citoyen pour lui demander son numéro de compte! "