Elvis [CRITIQUE] – Le King, flamboyant et sans aspérités

Sur ce point, on approuve entièrement le choix de Baz Luhrmann. Vous voyez, le réalisateur de Moulin rouge , Gatsby le magnifique et autres grandes fresques musicales aux décors tapageurs.

Aux commandes d’ Elvis , l’Australien fait donc des merveilles d’un point de vue visuel, nous emportant sur les traces du King dans un tourbillon de bling-bling. Les images s’enchaînent à une vitesse vertigineuse, recréant la frénésie des concerts, comme si on y était.

Côté musique, on en a pour notre argent aussi. Le jeune Austin Butler (à la ressemblance physique assez bluffante) donne de la voix, tantôt mélangée à celle de Presley. Le résultat, soigné, donne envie de se replonger dans les hits du chanteur.

Vertigineux à en donner le tournis

Il fallait faire du grand spectacle, qui fait ressentir l’atmosphère électrique suscitée par Elvis et ses danses provocantes. Pari tenu, donc. On en prend plein les mirettes. Ça brille tellement que ça en donne le tournis.

Mais… Oui, il y a un "mais". De taille à faire retomber ce beau soufflé flamboyant.

Le biopic de Baz Luhrmann manque de profondeur. Un peu comme Bohemian Rhapsody qui nous racontait la vie de Freddie Mercury à grand renfort de mélodies cultes mais en lissant le portrait du chanteur, Elvis laisse une impression de bel emballage superficiel.

Le réalisateur choisit de nous présenter Elvis à travers le personnage du colonel Tom Parker, son manager. Un drôle de coco au passé trouble qui a senti le filon et façonné la star. Bonne idée, la relation entre les deux étant assez particulière pour susciter l’intérêt.

Ça brille et après?

Le problème, c’est qu’on perd du temps qu’on aurait pu utiliser pour explorer la personnalité complexe du King. Même avec un film qui dure plus de 2h30, on reste sur notre faim.

On évoque toute la vie d’Elvis Presley, de ses promenades, enfant, dans le quartier de Beale Street à Memphis, en passant par son ascension fulgurante, ses années de gloire et son inévitable chute. C’est bien fait, intéressant mais on reste au niveau de Wikipédia, en déroulant les moments clés sans apporter de réelle vision.

Biopic de Baz Luhrmann. Avec Austin Butler, Tom Hanks et Olivia DeJonge. Durée: 2h39.