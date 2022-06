A la télé ce mardi soir: Koh-Lanta, le totem maudit sur TF1, avec une finale à quatre assez équilibrée

Ils seront bien quatre à s’affronter ce soir sur les poteaux de Koh-Lanta . Une nouvelle règle qui vient s’ajouter aux nombreux soubresauts de cette 23esaison classique (30esi on ajoute les éditions spéciales) intitulée Le totem maudit. Le but de la production était clairement de se renouveler en proposant de nouvelles épreuves et des rebondissements inattendus. Mission en partie réussiecar finalement, les stratégies classiques se sont mises en place et le public semble avoir boudé une saison jugée trop calme.