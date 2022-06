Proc ès des attentats de Paris: « Krayem, c’est l’homme du métro de Bruxelles, pas de Paris »

«Monsieur Krayem assume…»

Dans la plaidoirie que ses deux avocates ont remarquablement menée ce lundi 20 juin, Mes Gisèle Stuyck et Margaux Poincloux ont tenté de déterminer son véritable rôle dans le procès des attentats de Paris. " Monsieur Krayem assume parfaitement le fait qu’il doit être condamné, même sévèrement.Mais uniquement et exclusivement pour ce qu’il a commis, " souligne l’avocate bruxelloise Gisèle Stuyck.

Pour les deux conseils, le rôle de leur client dans la préparation et la commission des attentats du 13 novembre 2015 est vraiment confus.

Dans son réquisitoire, le parquet national antiterroriste (PNAT) avait soutenu que Krayem et Ayari étaient à l’aéroport de Schipol le 13 novembre 2015 afin d’y mener un attentat.Leur présence à l’aéroport néerlandais est confirmée.Pour l’accusation, il s’agissait d’une opération à associer avec les attaques de Paris.Krayem se retrouve ainsi accusé d’association de malfaiteurs terroristes et de complicité dans les attentats de Paris." On ne condamne pas à perpétuité pour un attentat commis sur un territoire A alors qu’à ce moment, il se trouvait sur un territoire B. " L’avocate belge envisage alors l’ensemble Paris-Bruxelles-Schipol qui " constitue un tout indivisible.Or, il a été décidé que chaque pays aura en charge les attentats commis sur son sol. "

Pour l’avocate, il fait peu de doute que son client prendra la perpétuité à Bruxelles.Mais, pour Paris, c’est autre chose. " Monsieur Krayem, il est l’homme du métro de Bruxelles, pas de Paris. "

«Complicité par galvanisation»

Le fait d’avoir vécu au sein de la cellule en étant hébergé dans des caches conspiratoires pendant des semaines ne suffit pas à l’intégrer dans le projet. " C’est light ," juge Margaux Poincloux lorsqu’elle pointe l’argumentaire du ministère public. "Selon le PNAT, il est inimaginable qu’il soit resté spectateur." On lui a ainsi collé la complicité dans la fabrication du TATP et "la complicité par galvanisation. Je vous demande un joker sur cette complicité qui n’est pas prévue par la loi. Dans le groupe, la langue dominante, c’est le français. M.Krayem a une méconnaissance totale de cette langue au moment de son incarcération. "

Quant au projet d’attentat à Schipol, l’enquête avait déterminé qu’il existait un dossier Schipol dans un ordinateur aux côtés de dossiers relatifs aux 13 novembre. La présence de Krayem et d’Ayari pouvait permettre d’envisager cette hypothèse d’attaques multiples à Paris et Amsterdam."Schipol, ce n’est pas un acte d’aide et d’assistance à Paris.Schipol, on ne sait même pas ce que c’est…"

Krayem est donc prêt à assumer pour les faits commis.Mais il ne veut pas d’un double tarif au prétexte que son CV de terroriste est particulièrement volumineux.Le PNAT a requis la perpétuité et une peine de sûreté de 30 ans: c’est effectivement très lourd." Il m’a dit qu’il avait des difficultés à récupérer ses affects. Il veut redevenir l’homme qu’il était avant la Syrie.Il lui faudra du temps… "

Les risques pour le procès des attentats de Bruxelles

Au cours de l’enquête, l’accusé s’était montré coopérant: "ne pas tenir compte de sa collaboration, c’est une hérésie, juge Me Stuyck. Et c’est avant tout une erreur de politique criminelle. C’est se priver, à terme, de résoudre d’autres enquêtes. " Elle se projette dans le procès des attentats qui s’ouvrira en octobre prochain: " quel accusé va encore parler dans le procès de Bruxelles quand on sait que ce connard de Krayem a balancé la moitié de l’équipe et a pris perpet’et une peine de sûreté de 30 ans."