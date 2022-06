Une route poussiéreuse en plein désert. Au volant de sa voiture, un homme est poursuivi par un gros semi-remorque. Il a beau tenter le tout pour le tout en faisant du hors-piste dans l’outback australien, il est finalement percuté par le bahut… Lors de son réveil à l’hôpital local il ne se souvient de rien, pas même de son nom. Helen Chambers, agent de police en formation, toute en bonhomie, est envoyée à l’hôpital pour le questionner… Qui est-il? D’où vient-il? Comment est survenu l’accident? Notre homme ne s’en souvient pas.

C’est le point de départ d’un thriller passionnant, où l’homme qui essaye de faire le point sur son passé est partagé sur l’opportunité que représente cette amnésie: n’est-ce pas l’occasion de se forger une nouvelle identité et de faire table rase du passé?

Succès de l’année sur la BBC

Créée par les frères Harry et Jack Williams (Two Brothers Pictures, qui avait produit The Missing en 2014 ou encore le détonnant Fleabag avec Phoebe Waller-Bridg en 2016), The Tourist est l’un des gros cartons d’audience de cette année 2022 sur la BBC. Diffusée en janvier dernier, la série a attiré pas moins de 12 millions de téléspectateurs.

Jamie Dornan – magistral serial-killer dans la série nord-irlandaise The Fall en 2013, devenu une star depuis sa prestation dans 50 Nuances de Grey – est parfait dans le rôle de ce conducteur amnésique, qui redécouvre au fil de ses recherches un passé assez intrigant. "C’est le tournage le plus long que j’ai jamais fait et le tournage le plus difficile, physiquement et mentalement pour de nombreuses raisons. Mon personnage n’est jamais dans un état calme", indiquait Jamie Dornan en mars denrier au site spécialisé américain Collider.

Comme il joue un amnésique, il a essayé de se tenir le moins au courant de l’évolution de l’intrigue. "J’ai essayé de bloquer tout ce qui était révélé à son sujet, pour que ça paraisse frais, poursuit-il dans le même entretien. Le public part avec lui dans cette course folle de découvertes, certaines très amusantes et intéressantes, mais la plupart sombres. Il n’y a jamais eu un moment d’ennui."

Dans The Tourist , son personnage peut compter sur l’aide de la jeune flic Helen (l’actrice australienne Danielle Macdonald), naïve et débonnaire, mais qui va se révéler plus futée qu’on ne pouvait le penser au fur et à mesure que son enquête avance (un peu comme Molly Solverson dans la 1resaison de la série Fargo ). "Honnêtement, j’avais besoin de son énergie pour mener à bien ce travail parce que c’était difficile."

La série de six épisodes est à voir dès ce lundi soir en version française sur France 2. Elle est également disponible chez nous en intégralité (et en V.O. sous-titrée) sur Auvio.