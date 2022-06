Mélenchon : « La déroute du parti présidentiel est totale et aucune majorité ne se présente » (vidéo)

Le chef de file de la Nupes, Jean-Luc Mélenchon, a estimé dimanche que la «déroute du parti présidentiel» était «totale» et qu’»aucune majorité» ne se présentait, une situation «inattendue» et «inouïe», au soir du second tour des législatives.