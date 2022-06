Macron confronté à une vraie opposition pour son second quinquennat

Négociations à venir

Si les résultats doivent encore être affinés, la majorité présidentielle d’Emmanuel Macron (environ 220 sièges à l’heure d’écrire ces lignes) devrait, qui plus est, disposer d’une courte majorité, ce qui va singulièrement compliquer la tâche du président et de sa Première ministre, qui se retrouve plus exposée qu’en cas de majorité absolue.

« Dans une certaine mesure le poids du président est moins fort en cas de majorité relative, du fait que la France est un régime parlementaire », abonde Pascal Delwit. « C’est-à-dire que quand le président n’a pas une majorité absolue, tous les atours du régime parlementaire reprennent force. Dans ce cas-là bien sûr, pour faire passer des projets de lois il faut tout le travail du ministre chargé des relations avec le parlement, tout le travail de discussions avec les autres forces politiques. C’est un travail politique de négociations qui, dans le cadre de la Vième république, est a priori plus un travail du gouvernement et du premier ministre que du président. Ce qui n’exclut pas que le président ait des discussions, mais au jour le jour et dans la dynamique de la vie parlementaire, la personne qui est en première ligne c’est le ou la première ministre, le ministre des relations avec le parlement, voire même le président de parti, ce qui en l’occurrence s’avère complexe dans la galaxie macronienne. »

Indéniablement, le second quinquennat du président Macron s’annonce pour le moins chahuté, lui qui doit impérativement faire avaliser la réforme des retraites afin de financer les investissements prévus ailleurs, par exemple dans le domaine industriel ou la recherche fondamentale.

Nouvelle focale

« Il y a une nouvelle focale », rebondit Pascal Delwit, estimant qu’« il est clair que nous allons assister à une forme de recentrage forcé sur l’opinion et bien sûr sur l’Assemblée Nationale. »

La situation n’est pas sans rappeler le début du second septennat de François Mitterrand, qui avait dû composer avec une majorité relative après les législatives suivant la présidentielle. « Lors du deuxième septennat de Mitterrand en 1988, ils n’ont pas eu la majorité absolue mais une forte majorité relative », rappelle ainsi le politologue. « Ce qui a conduit à un gouvernement d’ouverture et à de la négociation quasi individuelle pour obtenir parfois la majorité. »

En conséquence, le gouvernement avait alors « fait appel au 49.3, un article qui permet de faire passer une loi sans vote à l’Assemblée Nationale », observe Pascal Delwit. « Cependant l’article a été revu et son usage est plus mesuré, même s’il a aussi été utilisé pendant le premier quinquennat de Macron », conclut le politologue.