La belle invitation au voyage

" Certains, bien sûr, ont refusé de participer , reconnaît volontiers le dessinateur bruxellois. Mais généralement pour des problèmes d’agenda, pas par manque d’enthousiasme. Je suis moi-même artiste et je dois dire que le thème du voyage est l’un de mes préférés… parce qu’il est indémodable. "

Parmi les signatures que l’on retrouvera sur place se trouvent quelques noms connus du 9eart, à l’instar de François Avril, Alfred, Brunö, Chabouté, de Crécy, Miles Hayman, Loustal ou encore Milo Manara. Mais aussi des auteurs plus jeunes, ou moins réputés, qui n’ont pas eu peur de s’avancer, parfois, sur le terrain politique.

Ainsi en est-il, par exemple, d’Andrea Serio, un Italien de 50 ans qui n’a pas choisi la ville ukrainienne d’Odessa par hasard. " La guerre venait à peine d’être déclarée en Ukraine , se souvient David Merveille. Il a fait ça tout en finesse, sans éclats d’obus, puisqu’on voit juste quelqu’un se retourner, dans la neige et le silence, vers un bâtiment dont on ne sait rien. " Mais que l’on devine menacé. Un travail tout en subtilité, à l’image de celui de son compatriote Filippo Fontana: exilé à Bruxelles, il a choisi sa Venise d’origine et en a livré une vision très critique à l’égard du tourisme de masse, et des paquebots qui viennent y détruire la lagune.

L’expo a été divisée en deux parties: une première dans laquelle sont affichées les reproductions, soit le travail fini, et une deuxième où les originaux sont présentés. Les premières sont, bien sûr, plus nombreuses (de 3 à 10 exemplaires, en tirage limité, par couverture)… et moins coûteuses que les seconds, de formats (certaines font deux mètres de long, d’autres tiennent sur un A5) et de styles (aquarelle, fusain, etc.) extrêmement différents. " Mais nous voulions que ce travail soit accessible à toutes les bourses ", conclut David Merveille.

«The Traveler», du 17/6 au 27/8 (du mardi au samedi, de 11 à 18h), galerie Huberty & Breyne. Infos: www.hubertybreyne.com.