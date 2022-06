Doit-on s’attendre à un été noir dans les aéroports?

Alors que les réservations de vacances à l’étranger vont bon train après deux ans de crise, faut-il craindre un été noir dans nos aéroports? Aux quatre coins du Vieux Continent, le transport aérien fait, en tout cas, face à une poussée de fièvre de ses salariés.Nombre d’employés sont à bout.À cet égard, il faut rappeler que les entreprises du secteur ont mis en place de nombreux plans de départs pour traverser la pandémie. Si les Européens sont désormais en mal de voyages, les salariés, en sous-effectifs, peinent à suivre la cadence.Dans les aéroports d’Amsterdam-Schiphol et de Francfort, des pénuries de personnel ont récemment conduit à l’annulation de centaines de vols et à des files d’attente interminables.

La carte du chômage temporaire

Pour le moment, la Belgique semble plus ou moins épargnée et n’a pas connu de situations chaotiques.Les aéroports du pays affirment avoir, dans la mesure du possible, anticipé la situation.

À Bruxelles, l’aéroport national s’attend à atteindre 75-80% de son trafic habituel.En mai, une campagne de recrutement a été lancée afin de pourvoir 1200 emplois. "Depuis lors, les chiffres ont déjà bien évolué puisque nous ne sommes plus qu’à 640 postes vacants pour les entreprises actives au sein de l’aéroport, avance Ihsane Chioua Lekhli, porte-parole de Brussels Airport. On ne s’attend donc pas à de gros problèmes opérationnels durant l’été."

Mais pour quelles raisons la Belgique s’en sortirait-elle mieux que ses voisins? "Il est vrai qu’il a fallu se séparer d’une partie du personnel durant la crise.Mais à la différence d’autres pays, le système de chômage temporaire a permis aux entreprises actives à l’aéroport de garder un certain nombre de salariés, ce qui n’est pas le cas aux Pays-Bas, où il a fallu licencier davantage de personnes."

Philippe Verdonck, CEO de Brussels South Charleroi Airport, confirme cette bonne gestion du secteur. "Il faut tout de même souligner que les chiffres de l’ACI (NDLR: Conseil International des Aéroports) ne prévoyaient pas de reprise avant 2024 ou 2026.Personnellement, j’ai toujours pensé que les passagers repartiraient directement en vacances dès que ce serait possible [...] Par ailleurs, en 2020, en tant que CEO, j’avais donné ma parole en disant qu’on ne licencierait personne, et c’est ce qui s’est passé!" À Charleroi, on a recruté, et on recrute encore du personnel aujourd’hui, martèle Philippe Verdonck.

Mais si la Belgique s’en sort correctement pour l’instant, la situation du secteur n’est pas idyllique pour autant.À l’aéroport de Liège, davantage centré sur le fret aérien, on s’apprête désormais à accueillir des "diversions" en raison des potentielles difficultés rencontrées dans les autres aéroports. "Quand on parle de“diversion”, cela signifie par exemple qu’un avion qui doit atterrir à Bruxelles et qui est en incapacité de le faire, parce que les manutentionnaires sont en grève par exemple, pourra atterrir chez nous" , précise Christian Delcourt, porte-parole de Liege Airport. "Quand cela arrive, les passagers râlent, c’est inévitable!"

«Limiter l’impact des grèves»

Du côté des compagnies, on se veut également rassurant.Les recrutements, après les plans de départs, doivent permettre d’affronter la reprise - assez fulgurante - des activités. "Nous avons recruté 225 personnes pour le département cabines" , souligne Kim Daenen, porte-parole de Brussels Ailrines. "Nous reconnaissons que la charge de travail est importante pour notre personnel, mais nous respectons évidemment les règles européennes en la matière.Nous avions d’ailleurs pris des mesures pour alléger un peu la pression. "La compagnie estime avoir suffisamment de personnel pour passer l’été sans encombre. Sur le mouvement de grève prévu fin juin, la porte-parole pointe néanmoins "son impact important , a lors que la période estivale est la seule période durant laquelle une compagnie aérienne peut faire du profit."Philippe Verdonck, plus direct, regrette ces mouvements sociaux." Il faudrait réfléchir: nous sommes en train de relancer tout un système.Notre secteur a fortement souffert durant la pandémie.Je ne sais vraiment pas si c’est le meilleur moment pour faire grève...De notre côté, on fera de notre mieux pour que l’impact de ces grèves sur nos passagers soit limité."