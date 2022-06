Le slogan principal est assez facile à retenir: " La vie est chère, il faut de meilleurs salaires ".La FGTB, la CSC et la CGSLB préviennent: tous les secteurs, qu’ils soient publics ou privés, peuvent être concernés par l’action.

Transports

Les bus, trams et métro en premier lieu seront impactés. En Wallonie, le TEC actualise depuis vendredi après-midi la liste des perturbations prévues dans les 5 bassins sur son site letec.be et ses réseaux sociaux. Idem pour la STIB.Le centre de la capitale risque aussi de se retrouver engorgé par l’action syndicale, ce qui impactera évidemment le trafic en général et donc aussi la circulation des transports en commun.

Du côté de la SNCB, aucun préavis de grève n’a été déposé.Les trains rouleront donc bien lundi. Ils seront même plus nombreux que d’ordinaire pour véhiculer les manifestants.Mais la mobilisation risque d’être intense. Il est donc déconseillé aux usagers d’embarquer aux heures critiques de la manifestation (entre 9h et 11h vers Bruxelles et entre 12h30 et 16h depuis Bruxelles).

Le trafic aérien n’échappe pas non plus au mouvement de grogne (lire ci-dessous).

Parcours

Le cortège partira du boulevard Albert II, vers la petite ceinture jusqu’à la Tour des Finances, puis le boulevard Pacheco, le boulevard de l’Impératrice, la gare Centrale, le boulevard de l’Empereur, la rue des Alexiens jusqu’au croisement du boulevard Lemonnier, pour se terminer sur l’esplanade de l’Europe et la gare du Midi.

Revendications: les salaires

Les trois syndicats, qui attendent plusieurs dizaines de milliers de personnes, exigent une révision de la loi sur la norme salariale de 1996, qui définit une marge maximale d’évolution des salaires. Elle a été fixée à 0,4%pour les années 2021 et 2022. Ce plafond ne tient bien entendu pas compte de l’indexation." Mais l’indexation ne suffit plus ", soutient le front commun. Premier pas en avant par rapport à la "libération" de la négociation salariale: forts d’une pétition signée par près de 90000 personnes (il en fallait 25000), les syndicats voient les portes de la commission Affaires sociales, Emploi et Pension de la Chambre s’ouvrir devant eux.Ils viendront y défendre leur position devant les députés le 29 juin.

Revendications (bis): le pouvoir d’achat

L’augmentation du pouvoir d’achat (" le meilleur rempart contre l’appauvrissement des travailleurs, avec ou sans emploi ", clame la FGTB) est bien entendu aussi au centre des revendications qui seront martelées ce lundi, tout comme la nécessité d’une meilleure prise en charge des frais de déplacement par les employeurs.

Les réactions

La manifestation de lundi est " indécente, choquante, inopportune et déplacée ", balance l’Union des Classes Moyennes (UCM), pour qui le poids de l’inflation affecte peu les consommateurs mais fortement les entreprises qui " portent le poids de la crise ".

À cause de l’inflation, " le coût horaire du travail augmentera cette année de 4,8% de plus en Belgique que dans les grands pays voisins, prévoit la Banque nationale , rapporte l’UCM. En conséquence de cette perte de compétitivité, nos entreprises perdront 3% de parts de marché en 2022 et encore 1,5% en 2023 ."