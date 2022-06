Du jour au lendemain, la Province de Luxembourg est passé à l’orange. Et cela va durer trois jours autour des 35 degrés.La Province de Liège et du Limbourg subira également ce coup de chaud ce samedi. Plus d’explications ici .

2. Arlon: Ferrero reçoit une autorisation conditionnelle: trois mois d’analyses avant de pouvoir vendre à nouveau

La saga continue après le scandale d’intoxication à la salmonelle. L’usine Ferrero à Arlon a obtenu un accord de l’Afsca pour rouvrir.

3. Le personnel de cabine de Ryanair basé en Belgique en grève les 24, 25 et 26 juin 2022

Les syndicats annoncent que le personnel de cabine de Ryanair basé en Belgique fera grève trois jours à la fin de la semaine prochaine. Une journée après l’annonce de Brussels Airlines .

4. Réforme du football belge: fumée blanche pour un retour à 16 en D1A

Une majorité a été trouvée à l’assemblée générale de la Pro League pour voter un retour à 16 équipes en D1A en 2023-24.

5. Londres confirme l’extradition de Julian Assange aux Etats-Unis

La ministre Priti Pratel a signé le décret d’extradition de Julian Assange aux Etats-Unis.