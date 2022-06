La seule présence de Philippe auprès des militaires était déjà un signal de l’importance accordée à cette mission de dissuasion. Dans l’entourage du roi, on ne se souvenait d’ailleurs plus de son dernier déplacement auprès de militaires belges à l’étranger. Alors que le gouvernement fédéral s’étripe sur les exigences de l’OTAN d’investir 2% du PIB dans la défense, le roi faisait entendre son indignation "parce qu’une nation souveraine a été brutalement envahie sous nos yeux en violation des lois internationales." Devant des unités américaines, italiennes, roumaines, françaises, italiennes et belges, il a aussi évoqué la "fierté" de constater que "les pays européens se sont unis pour affronter ces actes de barbarie." Le président roumain a rappelé "qu’on est plus forts dans un effort commun pour la sécurité de nos citoyens. " Enfin, c’est par "l’espoir" que Philippe a conclu: "nos valeurs triompheront: la démocratie, la solidarité et le respect des droits humains."

«C’est trop cool ici»

Au cours de ce déplacement minuté auprès des 300 militaires belges, il a ainsi pu serrer quelques mains, partager le repas et échanger avec les soldats dont la fin de la mission a été anticipée. Pour la mi-juillet, le détachement belge aura libéré son quartier pour permettre aux Néerlandais de s’y installer. "Pour les jeunes soldats, c’est une mission intéressante, estime le caporal d’infanterie Ben Ammar. On a eu 4-5 périodes d’exercice à Cincu, plus dans les montagnes. On a eu aussi des exercices de tir." Si la guerre est plus proche de Constanta que de Marche-en-Famenne, d’où provient la majorité du détachement, on se trouve pourtant encore bien loin des frontières ukrainiennes. La pression de la guerre est d’ailleurs inexistante au sein de cette mission OTAN. Certains y trouvent même le temps long, comme ce membre du bataillon logistique: "C’est trop cool ici. On est un peu déçu. On ne peut pas faire ce qu’on veut car, lors de tous nos déplacements, on doit être escorté par la police roumaine. Même les blindés ne peuvent pas prendre la route: ils sont transportés sur camion afin de limiter les mouvements et de ne pas alerter la population roumaine."

Gérer la frustration de ne pas aller en guerre

À la tête du « battle group forward presence », on retrouve le colonel français Vincent Minguet. Dans sa gestion des 300 Belges et des 500 Français présents à Constanta, il a pris conscience des difficultés liées à l’absence de pression sur une mission qui s’inscr it dans un climat de guerre. « Oui, c’est frustrant, reconnaît le militaire. Mais il faut dépasser cette frustration. Fin février, nous étions prêts à monter à la frontière et risquer nos vies. On s’est finalement retrouvé dans une position où il faut continuer à dissuader. On a donc dû repasser sur du training. Cette phase a été difficile pour les chefs et pour les soldats. » L’expérience acquise n’est pas inutile, estime le chasseur alpin qui souligne « les qualités tactiques belges. Ils sont aussi très forts dans la manœuvre et la discipline de tir. » Les soldats ne sont peut-être pas allés en guerre mais " on a appris sur l’environnement et on a pris conscience du retour de la guerre à haute intensité. Ça va revenir encore… C’est exaltant de savoir qu’on participe à l’histoire et c’est bénéfique pour tout le monde. »