10 articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce vendredi 17 juin

Le 19 juin 2021, la tornade qui a secoué Beauraing a aussi ravagé les deux Castels, qui désormais ne font plus qu’un . La Ville a trouvé un accord avec l’ASBL Pro Maria. Elle va devenir, par bail emphytéotique, propriétaire aussi du Castel Sainte-Marie (partie château).

2. CULTURE | Une première émission en Belgique pour Philippe Manœuvre pendant l’été sur Nostalgie

Après Jean-Pierre Foucault ou Sheila, c’est au tour de Philippe Manœuvre d’avoir son émission sur Nostalgie durant l’été . Manœuvre on the beach sera programmée tous les dimanches entre 9 et 10h. C’est Frédéric Herbays, brand manager de la radio leader en Wallonie, qui a eu l’idée de proposer cette émission au spécialiste du rock.

3. MONDE | La dernière partition de Jean-Luc Mélenchon

Le chef de file de la gauche réunifiée se voit Premier ministre avant le second tour des législatives. Ultime coup de poker avant de s’effacer ?

4. CULTURE | Festivals: 2022, l’année de tous les dangers

Suspendus deux années de suite en raison de la pandémie, les festivals d’été font leur grand retour. Mais la machine si bien huilée autrefois semble quelque peu enrayée: offre surgonflée, public indécis, charges qui explosent…Les festivals de l’été 2022 seront-ils vraiment ceux d’un retour à la fête ou paieront-ils longtemps cette pause forcée? Tentative de réponse avec Didier Gosset , porte-parole de la Fédération des festivals de musique Wallonie-Bruxelles , née justement durant la pandémie.

5. RÉGIONS | Un chantier surprise du SPW paralyse un village

Depuis ce mercredi 15 juin, impossible de traverser le village de Rulles. En cause, un chantier de réfection de cette voirie régionale mené par le SPW. Un chantier que la Commune a découvert un peu par hasard ce 1er juin, via un courrier de l’entrepreneur. Un courrier qui a eu l’effet d’un coup de tonnerre, d’autant plus que le chantier a de nombreuses répercussions dans la commune . Résultat ? Une déviation de 20km.

6. SPORT | «On reste l’une des meilleures équipes du monde»

Toujours présélectionné, Christian Kabasele, le défenseur croit en ce groupe des Diables et s’en explique.

7. RÉGIONS | Fabian Le Castel va lancer son «Hurlu Comedy Club» chez lui

©EdA

C’est le premier week-end d’octobre, symboliquement durant la fête des Hurlus, que le Hurlu Comedy Club sera inauguré dans le quartier de la gare de Mouscron.

Mais quel cactus a bien pu piquer celui qui fait rire sur scène comme sur la RTBF pour oser se lancer dans cette nouvelle aventure? "Je cherchais un endroit afin de créer un café-théâtre dans ma région, cela faisait six ans que cela me trottait dans la tête. Étant passé moi-même en rodage par les Comédie Centralede Charleroi et de Liège, je trouvais ce concept de petit espace d’une centaine de places génial. J’ai finalement eu vent de l’opportunité de reprendre ce qui deviendra le Hurlu Comedy Club. En venant le voir, je me suis dit ‘Waouw, il y a une belle atmosphère, une chaleur avec ce bois partout…’ Il y a presqu’un petit côté Comedy club à la parisienne, ici"

8. SPORT | Vendée Arctique: la course neutralisée

La Vendée Arctique a été neutralisée dans la nuit de jeudi à vendredi par la SAEM Vendée, les organisateurs de cette course à la voile en solitaire à laquelle prend part le skipper ottintois Denis Van Weynbergh.

9. RÉGIONS | Namur: Biotopia, une expo à la croisée de la nature et de la technologie

Après Human/Machines (11000 visiteurs en trois mois), le Pavillon de la citadelle de Namur propose une nouvelle exposition aux confins de l’art, de la science et de la technologie . Telle est l’ambition du lieu, comme le rappelle son directeur Gilles Bazelaire: "Multiplier les points de vue, décloisonner, convaincre comme nous le sommes que c’est au croisement de la création artistique, de la culture et de l’entreprenariat que des valeurs peuvent être créées. Ce que nous voulons, c’est que les gens soient capables de comprendre mais aussi de critiquer les transformations numériques qui sont au centre de nos vies."

10. SPORT | Leclerc veut se refaire sur l’île… Ferrari

Après deux années d’absence liée à la crise Covid, la F1 est enfin de retour ce week-end à Montréal . Une semaine après son premier gros zéro pointé de la saison en Azerbaïdjan, la Scuderia aura à cœur de s’y refaire sur une Ile Notre-Dame, où les tifosis sont généralement très nombreux et où les bolides rouges possèdent le meilleur taux de réussite.