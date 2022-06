Réduire la vitesse sur autoroute? «Un calcul théorique, pas réaliste» selon l’Institut Vias

Plutôt une gestion dynamique

11O, 100, voir 90 km/h comme les camions?Selon les calculs de Vias, un automobiliste qui roulerait 1000 km par mois sur l’autoroute (ce qui est déjà beaucoup) à 100 km/h plutôt que 120, économiserait de 12 à 18% de carburant, soit moins d’un litre pour une voiture qui consomme 6 litres au cent. Il y gagnerait une quinzaine d’euros par mois.

"Mais ce sont des calculs purement théoriques" , précise Benoît Godart, le porte-parole de Vias. "Dans la réalité, cela ne se passe jamais comme cela.Les gens freinent, accélèrent. Il y a un effet accordéon.En ramenant ces hypothèses à un niveau plus réaliste, l’économie n’est que de 2 à 3%. Cela s’explique principalement par le fait que l’on ne roule pas tout le temps à une vitesse constante et qu’il n’est pas toujours possible de rouler à la vitesse maximale autorisée.

"C’est pourquoi , ajoute Benoît Godart, nous sommes plutôt favorables à ce qu’on agisse sur la fluidité du trafic, avec des panneaux dynamiques qui adaptent la vitesse en fonction de la densité.On aura plus d’effet en régulant la vitesse et en évitant l’effet accordéon.C’est vers cela qu’il faut se diriger, plutôt que de prendre une mesure coercitive, symbolique pas réaliste, et qui risque d’être vécue comme une injustice par ceux qui roulent en voiture électrique."

Plus proche de 112 km/h

Selon une précédente étude de Vias, cette gestion dynamique de la vitesse ferait diminuer les temps de parcours jusqu’à 25%, et entraînerait une baisse du nombre de tués de 6%, une réduction des émissions de particules fines de 7% et une hausse de la vitesse moyenne des véhicules de 44 à 57 km/h.

Une telle gestion dynamique des limitations de vitesse existe déjà sur l’autoroute en quittant Bruxelles vers Liège, ou entre les 4 bras de Tervuren et le carrefour Leonard. Benoît Godart souligne aussi que, dans sa pratique, quand la vitesse est ramenée de 120 à 100 km/h, "la vitesse moyenne semble plus proche de 112 km/h" .

L’effet de la mesure prônée par les experts économiques sur la consommation des autos serait donc, dans cette optique réaliste, assez limité. D’autant qu’à 100 km/h, on est proche de la vitesse imposée aux poids lourds. Il faut plus de temps à l’automobiliste pour les dépasser, et ça complique les sorties ou les entrées sur l’autoroute.

"Cela devient effectivement plus compliqué" , atteste Benoît Godart. "Les conducteurs accéléreront ou freineront pour s’intercaler entre les camions." Outre l’aspect sécurité, l’effet sur la fluidité, et donc la consommation, sera réduit. "On pourrait plutôt subventionner les cours d’éco-conduite, c’est plus utile." Avis d’un autre expert, de la route celui-là.