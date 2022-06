Première grève des travailleuses domestiques sans papiers

On parle de travailleuses domestiques parce que ce secteur compte 97% de femmes. " On estime qu’il y a, en Belgique, plus ou moins 80000 travailleuses domestiques sans papiers. Sur les 150000travailleurs sans papiers, plus de la moitié sont des femmes ", précise Magali Verdier, animatrice au MOC Bruxelles qui soutient la manifestation.

Elles viennent des Philippines, du Brésil, d’Équateur, du Pérou, du Cameroun, du Congo…Elles ont quitté leur pays à cause de la pauvreté, des violences qu’elles y subissaient ou pour des raisons politiques. Elles confient leurs propres enfants à des proches pour venir s’occuper de ceux des autres ou bien de personnes âgées.

Sans contrat déclaré, sans droits, elles sont particulièrement exposées à toutes sortes d’abus et de violences de la part de leur employeur.

Hier, aux alentours de midi, vingt d’entre elles, affiliées à la Ligue des travailleuses domestiques de la CSC Bruxelles, se sont rassemblées place du Luxembourg, à Bruxelles pour réclamer principalement l’accès à un permis de travail pour tous les travailleurs sans papiers, la régularisation ainsi qu’une protection en cas de plainte contre un employeur abusif.

Invisibles mais essentielles

Une bonne partie de ces travailleuses sans papiers sont engagées par des gens aisés, souligne Magali Verdier. " Du lundi au samedi, elles s’occupent de l’entretien de la maison, des enfants, font les courses, promènent le chien… D’autres s’occupent de personnes âgées ou porteuses d’un handicap …".

Un autre profil de familles fait de plus en plus appel à ces travailleuses de l’ombre parce qu’elles ne trouvent pas dans les services publics (crèches, maisons de repos, centre pour personnes handicapées) de place ou des horaires adaptés à leur activité professionnelle.

Sous-payées, privées de droits sociaux, taillables et corvéables à merci, les travailleuses domestiques sans papiers contribuent, bien malgré elles, à un dumping social qui tire vers le bas les conditions de travail de leurs collègues avec papiers, argumente le MOC.

Leur reconnaissance et leur régularisation comme travailleuses essentielles au bon fonctionnement de la société leur apporteraient non seulement dignité et sécurité mais contribueraient également à la société belge. " Il est estimé que si nous comptions seulement nos taxes et contributions à la sécurité sociale, nous pourrions contribuer à hauteur de 25 millions d’euros par mois, et cela, sans inclure les travailleurs sans papiers et le travail non déclaré ", argumentent-elles.