ORES réclame une hausse des tarifs qui puisse soutenir un effort d’1 milliard

Le projet tel que présenté par la Cwape prévoit, explique Fernand Grifnée, "de nous priver de 10% de nos moyens. Je demande, au contraire, qu’on les augmente tout en restant dans les limites de l’inflation. La Cwape se goure complètement en s’attaquant aux réseaux de distribution.En faisant cela, elle va nous rendre plus dépendants des marchés mondiaux de l’énergie, et rendre impossible le pari sur l’éolien et le photovoltaïque. Je trouve cela dangereux.Au final, la facture du consommateur n’en sera que plus chère"

À l’opposé, ORES présentera aujourd’hui à ses actionnaires (les communes) un plan industriel ambitieux. Celui-ci vise à investir dans l’infrastructure pas moins d’un milliard d’euros, en plus des trois milliards qui seraient habituellement mobilisés par le plus gros distributeur wallon de gaz et d’électricité. Soit un effort de près de 33%… correspondant, grosso modo, à la croissance estimée de l’importance de l’électricité dans la demande énergétique future.

Agir dès 2023

Cette enveloppe supplémentaire serait répartie sur quinze ans (de 2023 à 2038), mais c’est au cours des six premières années que l’effort le plus important devra être réalisé, souligne Fernand Grifnée, notamment pour faire face à l’arrivée massive des véhicules électriques.On passerait ainsi de 200 millions d’investissements annuels, à près de 290 millions lors du pic, en 2029.

La consommation d’électricité pourrait augmenter de 30% sur la seule décénnie 2020-2030, et de 64% d’ici à 2050.

"La période tarifaire 2024/2028 sera donc la période la plus cruciale. Croire qu’on peut reporter cela dans cinq ans serait la pire erreur qu’un régulateur puisse faire" , prévient le patron d’ORES. "On me demande de reprendre en partie les métiers d’Elia, avec la production décentralisée, des stations-service et des vendeurs de mazout, mais avec 10% de moyens en moins. C’est “no way”" .

" Dans les arbitrages politiques, dit-il, la transition et l’indépendance énergétiques viennent au-dessus de tous le reste" . Y compris donc la baisse de la facture pour le consommateur, que défend la Cwape en voulant, plutôt, "rationaliser les distributeurs" .

Quelques euros par mois

Les tarifs ne sont d’ailleurs pas le seul levier à actionner dans cet effort d’un milliard. Si son plan est accepté, ORES prévoit d’injecter près de 200 millions sur ses fonds propres. "Cet argent, je l’ai" , dit son patron. Qui sollicite aussi le plan de relance wallon, dont les budgets peuvent soutenir des projets précis menant à la transition.

Fernand Grifnée dit avoir sensibilisé le ministre de l’énergie, Philippe Henry, quant aux enjeux.Mais on sait que le coût de la facture pour le consommateur est une corde politiquement sensible. Néanmoins, le patron d’ORES souligne que, sur la facture d’électricité actuelle, les coûts de distribution représentent une part minime.Et que depuis 2009, ils n’ont augmenté que de 11% (soit moins que les 23% d’inflation sur la période) alors que le coût de l’énergie a bondi de 253%, représentant en 2022, une proportion telle que c’est sur ce registre, selon lui, qu’il faut jouer. "De toute ma carrière, je n’ai jamais vu pareille augmentation."

Les réductions tarifaires prônées par la Cwape représenteraient tout au plus "2 à 3 euros par mois" , soit de 25 à 35 € par an.Ce qui équivaut à peu près à l’augmentation demandée, dans l’autre sens, par ORES.Pour le consommateur, la différence serait sensible. "Oui, mais faire croire au consommateur qu’on va régler la situation en jouant sur la distribution, c’est lui mentir" , rétorque Fernand Grifnée. "Annoncer des objectifs de transition écologique, c’est facile, mais il faut maintenant avancer avec des plans sérieux."