La dernière partition de Jean-Luc Mélenchon

La blessure du PS

Comme Jaurès, qui fut journaliste toute sa vie durant, Mélenchon aime écrire. Son blog, dont les archives remontent jusqu’en 2006, comporte 95 entrées : des notes, des discours, des coups de gueule...

Le premier texte mis en ligne est une lettre ouverte à François Hollande, alors premier secrétaire du parti socialiste français.On est en mai, un an avant la présidentielle de 2007. Mélenchon sent venir une nouvelle défaite pour les socialistes, battus au premier tour de la présidentielle en 2002. Il se plaint : on lui reproche de soutenir un " appel au rassemblement antilibéral de la gauche" et on veut le punir pour cela. Dans cette lettre, il nie, affirme n’avoir rien signé, mais dans le fond, il approuve ce rassemblement à même de sauvegarder la "gauche de rupture" , celle qui permettrait au parti de ramener les couches populaires dans son giron.

Lors de la présidentielle de 2007, il soutiendra finalement Ségolène Royal, avant de quitter définitivement le PS en 2008 pour cofonder le Parti de gauche (PG), puis la France Insoumise, d’abord dans l’esprit d’un socialisme ouvert à la Jean Jaurès, puis avec des visées plus strictement antilibérales par la suite.

Âgé de 55 ans au moment de la fondation du PG, c’est la première fois que Mélenchon peut pleinement assumer ses idéaux socialistes, après un long séjour au sein d’un PS devenu libéral au fur et à mesure du contact avec le pouvoir. Sans surprise, la relation avec ce parti, entamée au mitan des années 1970, dans le Jura, ne pouvait qu’être complexe. À l’époque, le jeune Mélenchon a déjà enchaîné quelques boulots et officie en tant que… journaliste et dessinateur de presse. Il a alors 25 ans et, déjà, se rêve en Jaurès local, fondant même un journal, La tribune du Jura , avec l’aide du parti socialiste, pour lequel il milite activement.

La gauche réunie, déjà

Ironiquement, l’une des interviews qu’il y mène en tant que journaliste concerne l’échec de l’union de la gauche avant les législatives de 1978. S’adressant à Jean-Pierre Chevènement, alors député et partisan du programme commun entre socialistes et communistes au début des années 1970, il lui demande, bravache : "Pensez-vous qu’il soit possible pour les socialistes de préparer les prochaines élections en se contentant de développer une politique en direction de l’allié communiste?"

Au-delà de l’anecdote, l’expérience journalistique finit par tourner court : La tribune du Jura cesse rapidement de paraître et Mélenchon, après avoir vendu quelques dessins à d’autres journaux, file en Essonne, où sa carrière politique s’apprête à décoller auprès de Claude Germon, alors maire socialiste de Massy, qui l’embauche comme directeur de cabinet.

Deux ans pour rien

Son premier coup d’éclat a lieu en 1981, quand Germon est élu député de l’Essonne, "J’étais un militant très, très engagé, pour qui le militantisme politique est une raison de vivre" , confiait-il au micro de l’émission ADN de l’INA, en mars dernier. "Je militais avec un homme qui était extrêmement motivant" , ajoutait-il à propos de son mentor, dont l’élection en tant que député en 1981propulsera du même coup celle de Mélenchon, 30 ans à l’époque. Ce dernier prend rapidement du galon au sein de la fédération des socialistes locaux. Mais le jeune idéaliste va vite déchanter : "On pensait réellement qu’on allait faire le socialisme" , lâchait-il, toujours dans l’émission ADN. "On s’attendait à une explosion de type front populaire. Rien de tout cela ne se passe. Si bien que les deux premières années du socialisme réel en France sont deux années d’inactivité quasi-totale." Ce qui ne l’empêche pas de poursuivre sa carrière, d’abord comme sénateur en 1986, jusqu’à devenir ministre délégué de l’enseignement professionnel (de 2000 à 2002) lors de la cohabitation entre Jacques Chirac et Lionel Jospin.

La suite est connue : le parti socialiste n’a pas survécu aux années Hollande, au point d’être absorbé par une union de la gauche (Nupes), dont le tempo est dicté par son propre parti, la France Insoumise, pour lequel il ne se présente pas de candidature à la députation. Parce qu’il est convaincu d’être nommé premier ministre (en cas de victoire de la Nupes) ? Ou parce qu’il sait qu’il devra tôt ou tard céder sa place ?