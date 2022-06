Le Lombard

Le résumé de l’éditeur

Vif d’esprit, habile bretteur et cavalier émérite, le dragon Pierre-Marie Dragon a tout pour devenir un héros des guerres de la Révolution française.

Toutefois, si vous ne trouvez aucune mention de son nom dans les manuels scolaires, c’est parce que les seules aventures au-devant desquelles le dragon Dragon court activement sont d’ordre purement sexuelles. Les honneurs d’une grande bataille ne l’intéressent pas et, aux médailles, il préfère les espèces sonnantes et trébuchantes.

Malheureusement pour lui, la Grande Histoire est souvent écrite par de petites gens…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): ANTIMILITARISTE

Et si la fameuse bataille de Valmy, celle qui permit de dire adieu à la monarchie, était une vaste fumisterie? Et si elle avait été remportée par un troufion lâche et obsédé sexuel?

Nicolas Juncker, qui s’est trouvé un parfait allié au dessin en la personne du Flamand Simon Spruyt, pose la question du récit officiel, et livre un premier album aussi grivois qu’antimilitariste, qui fait du bien à l’âme et aux zygomatiques.

Du tout bon.

2 Tiff’Annie

Gallimard

Le résumé de l’éditeur

À Saint-Saturnin, le salon de coiffure Tiff’Annie fait face à la cordonnerie du pingre Monsieur Piquet.

Un jour, ce misanthrope fortuné disparaît mystérieusement sans laisser de traces… provoquant aussitôt les recherches de son neuveu, qui l’espère mort!

Mais quand des photographies compromettantes d’Annie, dénudée, font leur apparition au cours de l’enquête, la coiffeuse est bien obligée de s’en mêler…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): SURPRENANT

Bruno Heitz nous livre une savoureuse chronique de mœurs provinciales en noir et blanc.

Sur fond de polar, ce truculent récit provençal met en scène des personnages à la fois drôles et attachants, ordinaires et surprenants, le tout enrobé d’un voile délicieusement absurde.

3 Elles (T.2)

Le Lombard

Le résumé de l’éditeur

Les récents chocs psychologiques subis par Elle ont permis à Bleue, sa personnalité la mieux enfouie, de prendre le contrôle total, reléguant Elle dans les limbes de son propre subconscient. Bleue est sociable, enjouée, efficace, douée artistiquement…

En fait, Bleue est un peu une synthèse de toutes les personnalités d’Elle. Mais si Bleue est si géniale que cela, alors pourquoi est-ce qu’Elle a passé sa vie à tenter de la retenir prisonnière au fin fond d’elle-même…?

Notre avis en un mot (puis quelques autres): PALPITANT

Un choc émotionnel dévastateur et la personnalité la plus dark d’Elle a pris le pouvoir, pour le pire et le pire. Dans les tréfonds de l’inconscient de cette collégienne instable, ses 5 autres personnalités vivent des aventures épiques pour reprendre le contrôle.

Palpitant et d’une humanité folle.

4 Année Zéro

Delcourt

Le résumé de l’éditeur

Madeleine est sage-femme et pourtant dès la naissance de son enfant, rien ne se passe comme prévu. Elle galère dans son post-partum, sa parentalité, son couple…

Elle passe de la joie au désespoir, de l’énergie à tout casser à la fatigue extrême. Anna et Caroline nous rassurent: c’est normal.

Tout le monde passe par là. "Devenir parent" est l’un des plus grands chambardements de l’existence…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): DIFFICILE

Sage-femme depuis quelques années – un métier qu’elle adore –, Madeleine se retrouve enceinte. Une grossesse qui va bouleverser ses acquis et sa pratique, son couple et son ressenti du regard des autres.

Un album tendre et difficile, à des lieues des BD sur les bébés qui pullulent.

5 Movie Ghosts

Bamboo

Le résumé de l’éditeur

Jerry Fifth connaît tous les péchés de la Cité des Anges, des prostituées de Sunset Boulevard aux divas de Hollywood, des producteurs sur le retour aux jeunes acteurs sur le chemin de la gloire.

On le paie pour trouver des amants, des enfants illégitimes, des assassins, des assassinés.

Pourtant, Jerry a un problème. Il entend les voix des fantômes d’étoiles éteintes. Pourquoi a-t-il accès à ces voix, à ces visages en quête de vérités perdues? Au cœur d’un siècle de cinéma, des salles à deux sous aux machines à rêve des grands studios, Jerry va découvrir les ruines d’une ville dans la ville, des secrets à l’intérieur d’autres secrets.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): PERSONNEL

Dans un Hollywood décadent, un détective privé qui… entend les voix des fantômes des stars oubliées, tente de résoudre le meurtre d’une actrice, 40 ans plus tard.

Un hommage personnel, mais un peu baroque, de Stephen Desberg à ses père et grand-père, qui bossèrent jadis pour la MGM.

6 Carnets de campagne – 2022

Dargaud

Le résumé de l’éditeur

"Carnets de campagne" est un récit à plusieurs voix réunissant six autrices et auteurs de bandes dessinées qui vont chacun suivre de l’intérieur la campagne des principaux candidats à la présidentielle de 2022.

Piloté par Mathieu Sapin, le projet réunit les contributeurs suivants: Kokopello, Morgan Navarro, Dorothée de Monfreid, Louison et Lara. Chacun réalisera ses planches au gré de l’actualité et en temps réel pour raconter les coulisses de la campagne.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): INSTRUCTIF

Sapin, Louison, Navarro, Kokopello, Lara, de Monfreid… Rodés au dessin politique et au reportage BD, ou pas, ces six fantastiques racontent la dernière campagne présidentielle française, dans les grandes lignes ou les épisodes méconnus.

Un dialogue choral drôle et très instructif.

7 Comment maigrir

Gallimard

Le résumé de l’éditeur

C’est parce que Joann Sfar peine à dessiner qu’il reprend l’écriture de ses carnets. Il fait d’ailleurs un pacte avec lui-même: dessiner dès qu’il aura envie de prendre son téléphone. Et ça fonctionne, bien mieux que son régime!

Durant l’épidémie de Covid, il se dévoile ainsi dans sa vie personnelle comme professionnelle. Mais loin de n’être qu’un journal de l’intime, son carnet est avant tout une réflexion toujours renouvelée sur la société, la religion, la famille, l’art, la musique…

À travers ses pensées couchées sur le papier, ses croquis pris sur le vif, Joann Sfar dit comme personne nos questionnements, nos doutes, nos angoisses… Ses dessins laissent une trace, ils sont le "souvenir qu’en telle année nous vivions telle chose, chacun dans nos vies différentes mais synchrones".

Notre avis en un mot (puis quelques autres): CLIVANT

Sfar publie un nouvel opus de ses carnets, réalisé durant la pandémie.

Plongée, parfois crue, dans l’intimité de l’auteur (et ses proches), cette œuvre offre une approche autobiographique à la fois humaniste et voyeuriste qui plaira autant à certains qu’elle pourra déranger les autres.

8 Malcolm Max (T.3)

Delcout

Le résumé de l’éditeur

Bienvenue aux origines de la fin du monde, où Malcolm Max et Charisma ont affaire à une armée d’hommes mécaniques indestructibles dont la colère dévastatrice va se répandre dans les rues de Londres comme une traînée de poudre.

Ces créatures ont pour objectif l’annihilation de la race humaine. Meurtre, carnage et chaos sont au menu de ce récit palpitant!

Notre avis en un mot (puis quelques autres): EXPLOSIF

L’heure est grave dans le Londres victorien, des hommes mécaniques, à la solde d’un horrible fou, vont attaquer. Le mentaliste Malcolm Max et Charisma, mi-sorcière mi-vampire, arriveront-ils à trouver la faille et à empêcher la fin du monde.

Une double-intrigue explosive et menée de main de maître.

9 Raptor

Futuropolis

Le résumé de l’éditeur

Raptor nous donne à voir tour à tour deux mondes et deux âmes en proie au conflit. Sokól erre dans un paysage féodal et fantastique, chassant les monstres pour le compte de ceux qui peuvent s’offrir ses services, tandis qu’Arthur, un auteur de contes fantastiques, qui pleure la mort de sa jeune épouse dans le Pays de Galles du XIXe siècle, s’en remet au surnaturel dans le vain espoir de la revoir.

Tous deux vivent dans le crépuscule entre la vérité et le mensonge, la vie et la mort, la réalité et l’imaginaire.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): CLASSE

Voilà un album inépuisable, à relire et rerelire. Entre réalité et fiction, ère moderne et tragédie médiévale-fantasy, DaveMcKean se réinvente constamment, dans le dessin mais aussi la poésie et la profondeur des mots.

Raptor, c’est lourd et insaisissable, d’une classe et d’une audace folles.

10 Le Petit Peuple (T.1)

Paquet

Le résumé de l’éditeur

La jeune Bera se sent à l’étroit dans son village de lutins caché au fond de la forêt. Suite à une dispute avec son père elle part à l’aventure pour découvrir l’existence de géants, les humains, que les lutins appellent "Granjans".

Dans son périple elle aura le soutien de certains membres de sa famille pour affronter les animaux de la forêt et les lutins sauvages qui voudront l’empêcher d’atteindre son but de rencontrer des humains.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): (TROP) FACILE

Bera est têtue. Àla succession de son père, le chef du village lutin (des Schtroumpfs à visage humain), elle préfère partir voir les Granjans. Des ennemis, lui a-t-on dit!

Malgré des séquences superbes, mariant les tout-petits et les très-grands, cette série commence de manière trop facile.