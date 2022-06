Igor Denisov se prononce contre la guerre en Ukraine: «Peut-être qu’ils me tueront pour ça»

Denisov, 38 ans, a joué plus de 300 matchs pour le Zenit Saint-Pétersbourg avant de mettre fin à sa carrière après des passages à Anzhi, au Dynamo Moscou et au Lokomotiv Moscou en 2019. Il a également porté le maillot de la Russie à 54 reprises et en a même porté le brassard de 2012 à 2014. "J’aime mon pays et c’est la raison pour laquelle je n’ai pas fui", a avoué Denisov, qui dans une lettre a appelé le président Vladimir Poutine à mettre fin à la guerre en Ukraine. "J’ai envoyé cette lettre alors que la guerre n’avait commencé que depuis trois ou quatre jours. Je lui ai même écrit que je serais prêt à m’agenouiller devant lui s’il retirait les troupes."

Très peu de célébrités russes se sont ouvertement prononcées contre la guerre en Ukraine. Les médias russes ne sont pas autorisés à utiliser les termes "guerre" et "invasion" dans leur couverture des événements, le Kremlin se référant invariablement aux termes "opération militaire spéciale".