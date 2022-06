Deuxième énigme post-mortem

Il n’y a pas que le cinéma flamand, pourtant doublement primé lors du dernier festival de Cannes, qui se porte (et s’exporte) bien: les séries venues de Flandre ont la cote également, ainsi que l’avait prouvé, en 2017, Beau séjour , dont la première saison avait su conquérir, et le public de la Een côté belge, et celui d’Arte côté français. Cinq ans plus tard, une deuxième saison débarque, toujours sur la chaîne franco-allemande, ce soir, et à raison de quatre puis trois épisodes par jeudi.