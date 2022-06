Consommation: La guerre en Ukraine met le bazar dans le caddie des Wallons

L’Observatoire de la consommation alimentaire s’est basé sur une étude quantitative (500 répondants) ciblant les Belges francophones âgés de 18 à 64 ans.

Face à la situation actuelle, l’alimentation figure parmi les postes d’économie prioritaire.Les consommateurs rogneront avant tout sur les vacances et les loisirs; l’alimentation arrive en 7eposition des sacrifices à concéder pour réaliser des économies. Quel type d’alimentation va y perdre? En un: les plats préparés, puis les produits viandeux et l’alcool.

Les effets de la crise étant déjà ressentis, plus de la moitié des personnes sondées a déjà adapté ses habitudes alimentaires.

Le bio n’est plus une priorité

Pour remplir le caddie de la manière la plus adaptée en fonction des revenus disponibles, le consommateur a fait du bio un aspect secondaire. " Les préoccupations environnementales sont moins prioritaires, " analyse Clément Manguette, chargé de communication à l’Observatoire.Seul un quart des répondants les ont évoquées. Un fossé risque de se creuser: les chiffres de ceux qui consomment quotidiennement du bio " est plus bas qu’en 2020." Et ceux qui n’en consomment jamais est en augmentation.

Ce sont les promotions qui vont diligenter les courses des ménages ainsi que la comparaison des prix. Si le bio n’est plus un critère déterminant, l’origine wallonne ou la proximité de commerces locaux restent encore des éléments qui pèsent dans le choix des consommateurs.

Face à l’augmentation des coûts, 82% des personnes sondées estiment qu’il serait nécessaire de réduire les taxes.

L’après Covid est compliqué pour les circuits courts

La crise sanitaire avait largement profité aux circuits courts et points de vente de proximité.Mais le soufflé est retombé: plusieurs commerces font face à des difficultés car le consommateur a repris ses - mauvaises – habitudes. " À l’évidence, la tendance est là , constate le ministre de l’Agriculture Willy Borsus. Mais on n’a pas quantifié l’ampleur.On travaille sur trois messages: les circuits courts étaient là quand on était en difficulté.Le gouvernement va aussi examiner les filières sous pression.L’Europe nous autorise aussi à utiliser des moyens de compensation partielle pour les conséquences de la crise en Ukraine. "

Avec sa double casquette de présidente de la FWA et de l’APAQ-W, Marianne Streel estime que les chiffres dans les magasins à la ferme ont diminué " de 10 à 15% par rapport à la période avant la crise Covid.Ces consommateurs, il faut aller les rechercher. " Ne cherchez pas trop loin, ils sont dans les supermarchés…