Si la majorité des sites en rivières accueillaient déjà les baigneurs depuis ce 15 mai, la saison a officiellement débuté un petit mois plus tard pour quatre nouvelles zones de baignade aujourd’hui: le Domaine de Claire-Fontaine à Chapelle-lez-Herlaimont et Le Lac de la Plate-Taille à Froidchappelle (Hainaut), les Étangs de Recht à Saint-Vith (Liège) et le Lac de Falemprise à Cerfontaine (Namur).

«Un lieu sécurisé»

Restent à ouvrir encore deux plans d’eau et la Wallonie comptera alors 25 plans d’eau accessibles au public jusqu’au 30 septembre. Attention toutefois à bien privilégier ces 25 zones reconnues par la Wallonie, ont insisté la Ministre de l’Environnement et le Service Public de Wallonie (SPW). Pour des raisons de sécurité, sanitaire notamment. " Nos zones de baignade font l’objet de contrôles de qualité réguliers, au niveau microbiologique, et ce tout au long de la saison. Toutes les semaines ou deux semaines selon les sites ", précise Catherine Latour, gestionnaire des eaux de surface pour le SPWEnvironnement.

Depuis 2010, la qualité des eaux de baignade ne cesse de s’améliorer en Wallonie, précise le SPW. " Cela veut dire que chaque Wallon, chaque Wallonne, va pouvoir trouver, à proximité de son domicile, un lieu de détente sécurisé pour se baigner ", se réjouit la Ministre Céline Tellier.

Encore plus à l’avenir?

De 25 zones aujourd’hui, cela pourrait encore augmenter dans le futur. Une campagne de prospections et d’analyses est en cours sur une dizaine de sites en vue de l’ouverture de nouveaux sites de baignade dans les prochaines années.

" Ces lieux sont particulièrement précieux pour celles et ceux qui doivent renoncer à partir en vacances ", souligne la Ministre Céline Tellier. Et pourquoi pas pour contrer les fortes chaleurs qui s’annoncent.