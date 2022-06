Un permis pour détenir un animal dès le 1er juillet: la ministre Tellier répond aux Communes inquiètes

" Mais ça restait un concept abstrait , rappelle la ministre du Bien-être animal Céline Tellier (Écolo), à l’origine de la modification décrétale de novembre 2021. L’idée était de donner une application concrète au Code du bien-être animal: tout un chacun est doté du permis, mais il faut maintenant démontrer qu’on n’en est pas déchu. " Et ce dès le 1er juillet 2022.

Et en parlant de choses concrètes, justement, la question est venue en séance plénière du Parlement wallon, ce mercredi, en écho aux préoccupations du terrain : les Communes, les vendeurs, les éleveurs ne disposent encore d’aucune information pratique, insistent à la tribune la députée-bourgmestre MR Jacqueline Galant et André Antoine pour Les Engagés. Zéro circulaire à 15 jours de l’entrée en vigueur du permis… Ça commence à être franchement juste.

" C’est vrai, la circulaire n’est pas encore partie. Mais elle est signée et elle va être envoyée aux Communes, aux refuges et aux établissements commerciaux, avec des modèles de formulaires et l’ensemble des consignes ", promet Céline Tellier. Qui précise que le second objectif du décret était aussi d’imposer, par la force des choses, un délai de réflexion aux candidats adoptants.

Pas de fichier central mais...

André Antoine et Jacqueline Galant reconnaissent que ce permis est pertinent et ses objectifs louables. Mais les deux députés soulèvent néanmoins un lièvre: il faut aller chercher la preuve de sa non-déchéance au fichier central… qui ne sera mis en place que le 1er janvier 2023.

La ministre Tellier n’a pas eu l’occasion de répondre en séance plénière. Mais son cabinet explique.Une solution temporaire a été imaginée en attendant le fichier central. En Wallonie, une quarantaine de personnes ont fait l’objet de condamnations pour maltraitance envers les animaux. Les Communes concernées – une trentaine en tout – en seront informées pour être en mesure d’identifier les candidats à écarter." Si une Commune ne reçoit pas l’information, c’est qu’elle n’est pas concernée "

Des formations en cours

Par ailleurs, l’Union des Villes et Communes de Wallonie organise en ce moment des formations sur la délinquance environnementale pour les policiers, les fonctionnaires, etc. Le volet "permis pour animaux" en fait partie.

Enfin, petit rappel: si vous avez déjà un chien (un chat, un poisson rouge…), pas besoin de faire la démarche.Seuls les nouveaux achats et les nouvelles adoptions tomberont sous le coup de ce décret à partir du 1er juillet.