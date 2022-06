«S’il veut la guerre, il aura la guerre»: le Rwanda dans l’oeil du cyclone congolais

C’est à Bunagana, près de la frontière ougandaise, que se concentre le point le névralgique des tensions, les rebelles du M23 revendiquant la prise de la ville depuis ce lundi. À environ 30 kilomètres de là, à Biruma (RDC), la mort de deux enfants le week-end dernier, lors d’un bombardement sur une école, a électrisé une population déjà à bout de nerfs. Un "crime de guerre", crient les forces armées congolaises (FARDC), qui accusent directement le Rwanda, à la fois pour la prise de Bunagana et le bombardement de l’école. Selon elles, il s’agirait pour les rebelles "d’asphyxier" la ville de Goma, à une centaine de kilomètres plus au sud, afin de "faire pression" sur le gouvernement congolais, peu enclin à négocier avec le M23.

Ville sous tension

Résultat, ce mercredi, la tension ne retombait pas à Goma, où il ne fait aucun doute pour la population que c’est bien le Rwanda qui est derrière le M23. Dans la journée, de grosses manifestations (pacifiques) en soutien à l’armée congolaise ont eu lieu un peu partout dans cette ville toute proche de la frontière rwandaise, certains participants tentant même de poursuivre leur marche jusqu’au pays honni, avant d’être dispersés par la police.

"Cela chauffe vraiment" , confie un observateur congolais, qui s’inquiète de la guerre de communication à laquelle se livrent les deux pays. L’ONU s’en préoccupe également, citant "des rapports faisant état d’une augmentation des discours de haine dans le pays contre certaines communautés." Idem pour l’ambassade américaine à Kinshasa, qui appelle à ce que "les comportements provocateurs et les propos incendiaires" cessent, tout en actant "la présence signalée de forces rwandaises sur le territoire de la RDC."

Le poing sur la table

"À un moment, il faut taper du poing sur la table" , confiait, voilà quelques jours, à l’occasion de la visite royale, un conseiller diplomatique du président congolais Tshisekedi. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, ne cache pas lui non plus que la voie diplomatique s’est singulièrement bouchée ces derniers jours. "C’est dommage de voir cette situation dans toute la sous-région, qui était engagée dans une dynamique où on mettait l’économie en avant, parce que le Rwanda a choisi de soutenir le M23."

Au cœur de ce conflit en voie d’embrasement, l’économie tient effectivement une place prépondérante, les deux pays tentant depuis longtemps de sécuriser le gâteau des ressources naturelles de la région, en particulier minières. Or ces ressources se trouvent majoritairement au Congo, lequel soupçonne depuis un certain temps le Rwanda de vouloir déstabiliser la région pour tirer parti du chaos - des allégations vivement démenties par Kigali.

"Le Rwanda ne nous fait pas peur et nous allons le combattre. S’il veut la guerre, il aura la guerre" , a ponctué mercredi le porte-parole du gouvernorat du Nord-Kivu, à l’adresse des manifestants de Goma.