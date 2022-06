Où en sommes-nous?" Pas assez loin. Je crois qu’il va falloir changer de paradigme si on veut y arriver ", estime Anne Kelleter. La députée wallonne Écolo interrogera le ministre wallon de l’Agriculture Willy Borsus (MR) sur le Plan Bio 2030 ce mardi au Parlement wallon. Caroline Cassart pour le MR et André Antoine pour Les Engagés poseront aussi la question de l’avenir du secteur.

Question d’image

En 12 ans, les surfaces agricoles consacrées au bio en Wallonie ont été multipliées par deux. Ce qui correspondait, fin 2021, à 12,4% de la surface agricole utile (92008 hectares)." Il nous reste donc 17,6%de superficie à gagner en 8ans pour atteindre l’objectif du Plan Bio wallon , résume Anne Kelleter. Il va falloir presque multiplier par trois le ratio de conversion. Or, la situation est globalement inquiétante pour le secteur. "

Le gros engouement de 2020 pour les produits bio, lors du premier confinement surtout, ne s’est pas "installé". Les ventes diminuent.Et la semaine du bio, qui vient de se clôturer, a été l’occasion pour le secteur d’exprimer ses préoccupations.

Il faut donc augmenter la demande.Et pour la députée Écolo, ça passe aussi par l’image:on n’arrivera à rien si le bio reste confiné à une niche de luxe et qu’il est "marketé" comme tel." Il faut un changement de paradigme pour vendre le bio comme un produit du quotidien, sain, qui respecte l’environnement et qui est accessible à tout le monde. "

Le consommateur ne paie pas le prix de la protection de l’environnement.Mais nos enfants et nos petits enfants le paieront

Mais est-il accessible à tout le monde? " C’est vrai que, pour certains produits, ça reste plus cher.Mais les différences ne sont plus aussi importantes qu’il y a une dizaine d’années. À condition bien sûr d’acheter local et de saison.Et puis, pourquoi les produits du conventionnel sont moins chers? Parce que le consommateur ne paie pas le prix de la protection de l’environnement.Mais nos enfants et nos petits enfants le paieront ", insiste Anne Kelleter.

Réorienter les cultures

Quant à l’offre…Le bio serait moins productif que le conventionnel. Et puis, il y a ce spectre des pénuries alimentaires qu’on agite depuis le début de la guerre en Ukraine. Chez Écolo, on a tendance à lever les yeux au ciel face à ces arguments.Anne Kelleter ne fait pas exception: " La crise ukrainienne le démontre, justement: c’est le moment de relocaliser la production à l’échelle régionale ou au moins européenne. Et si on relocalise, on doit miser sur du bio .S’attaquer aux ambitions environnementales et jouer avec la peur des gens, c’est déplorable . La protection de l’environnement n’est pas une variable d’ajustement. Et ce n’est certainement pas comme ça qu’on atteindra l’objectif de 2030" , commente-t-elle.

C’est le bon moment pour réévaluer la stratégie de ce plan 2030

Surtout quand on pourrait, insiste la députée, " retrouver des terres pour des légumes et des fruits locaux qu’on importe aujourd’hui " en réorientant une partie des cultures; les pommes de terre couvrent déjà 600%de nos besoins, le blé est transformé à 90% en biocarburant ou en nourriture pour bétail, etc.

" Avec ce défi de devoir presque tripler la superficie agricole utile en bio, c’est le bon moment pour réévaluer la stratégie de ce plan 2030.Est-il suffisant? Y consacre-t-on assez de moyens? C’est 6millions par an.Pas tant que ça, au regard de la PAC (Politique agricole commune) ", considère l’Écolo.