Pas de gaspillage avec les dons de sang

Ces dernières années, la banque de sang a diminué sa consommation de 13%, grâce au patient blood management.

" Cela repose sur trois piliers: essayer que les patients ne soient pas anémiques lorsqu’ils viennent pour une opération chirurgicale non urgente, puisque l’anémie préopératoire est un grand facteur de risque de transfusion. Ensuite, il s’agit d’éviter les pertes chirurgicales ainsi que les prises de sang trop fréquentes – et diminuer le volume des prises de sang, pour éviter les anémies iatrogènes, donc liées au traitement. Et le 3epilier repose sur le seuil de tolérance de l’anémie: il y a 15-20 ans, on transfusait plus volontiers. "

Transfusion et système immunitaire

Les études montrent qu’une transfusion sanguine n’est pas anodine." La littérature scientifique parle des complications infectieuses, dues au fait que la transfusion freine le système immunitaire."

Chez les personnes plus âgées, chez les petits enfants et chez les personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires, on voit aussi des complications liées au fait que si on transfuse, on augmente le volume global de sang. "Certaines personnes fragiles peuvent souffrir d’une surcharge liée à la transfusion, qui va donner des insuffisances respiratoires qui peuvent être fatales ."

Périmé après 42 jours

Après prélèvement, on a 42 jours pour utiliser une poche de sang. À Saint-Luc, le taux de déchet est inférieur à 1%."Une bonne gestion, c’est quand on est plus bas que 2%, mais c’est impossible d’arriver à 0%.Par exemple, les poches AB ne peuvent être données qu’aux patients AB. Ils ne représentent que 3% de la population.

Le sang est conservé dans des poches en plastique, avec une solution qui permet une bonne conservation des globules rouges. Mais durant la conservation, l’ion potassium, qui est normalement caché dans les globules rouges peut être relargué. " Ce phénomène est réversible: quand on transfuse le patient, le potassium rentre à nouveau dans les cellules. Cette fuite de potassium augmente au fil de la conservation. Et les grands prématurés ont du mal à gérer ce surplus de potassium. Ils doivent recevoir le sang le plus frais possible pour éviter cette augmentation temporaire. À un si jeune âge, ils ont une espérance de vie très longue. On doit donc essayer de les chouchouter le plus possible au niveau de la transfusion ."