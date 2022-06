Les parents de Romy se sont séparés quand elle était enfant, et celle-ci a grandi avec sa mère dans une relation fusionnelle et créative (chansons, clips, séries). À la vingtaine, la jeune fille, qui a grandi notamment à Paris, retourne à Bruxelles pour entamer un dialogue avec son père, qu’elle n’a pas revu depuis le divorce, dix ans auparavant.

Armée de sa volonté d’en découdre, mais aussi d’une créativité et d’un humour à toute épreuve, et avec son amie documentariste Anaïs à ses côtés, Romy va se plonger dans son passé familial, dont elle va dévoiler certains secrets, entre Shoah, traumatismes et maladie mentale.

Ce qu’on en pense

Documentaire familial ponctué de créations musicales, voici un projet original et décalé, qui explore l’intime avec l’empathie d’une jeune fille qui met en scène sa famille, mais aussi avec un côté kitsch et second degré assumé. S’affranchissant des codes, Le Divorce de mes marrants rit de (nos) drames familiaux pour mieux les confronter.

Documentaire de Romy Trajman et Anaïs Straumann-Lévy. Durée: 1h24.