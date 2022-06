Des acquittements dans le procès des attentats de Paris?

Avec méthodologie et arguments, l’avocat a démonté un à un les griefs adressés à son client. Des trois gars qui comparaissent libres, c’est celui qui risque le plus. Tout simplement parce qu’une peine supérieure à 4 mois (la période de sa détention préventive) pourrait le renvoyer vers la case prison. Mais ce n’est pas sur ce seul argument que l’avocat Sorrentino a plaidé. Ce qui porte préjudice au Bruxellois, c’est sa proximité avec Abrini. Mais pas avec le Abrini radicalisé prêt à se faire sauter dans un attentat. Chouaa était proche du Abrini sorteur, flambeur, amateur de filles. Au printemps 2015, on lui reproche de l’avoir conduit à l’aéroport. Officiellement, il partait en vacances en Turquie. En réalité, il partait en zone irako-syrienne et est ensuite revenu par l’Angleterre puis Paris pour mener à bien des missions dont ce procès ne sera pas en mesure de faire la lumière. On reproche aussi à Chouaa d’avoir été rechercher Abrini à Paris.

Il dénonce son frère mais aussi Abrini

L’avocat a ainsi rappelé qu’Abdellah Chouaa n’avait pas hésité à dénoncer son frère à la police après que celui-ci soit parti sans donner de nouvelle. Son conseil compare ainsi la situation entre le frère d’Abdellah Chouaa, Abderrahmann, et son pote de virée: "Il avait constaté un changement radical chez son frère qui se levait à 5h pour aller à la mosquée; rien de comparable avec Abrini qui va en discothèque. Il ne fumait plus et ne buvait plus; Abrini boit et fume. Son frère est parti en Turquie sans bagage; Abrini part avec des bagages. Abrini ne portait pas la barbe; son frère portait le kamiz."

Lorsqu’il s’est rendu compte qu’Abrini lui avait menti sur le but de son voyage, "il en avait aussi parlé à son frère qui était un indic de la police." Aurait-il dû comprendre le radicalisme d’Abrini, avait-il connaissance du projet auquel celui-ci allait prendre part? "Abrini a trompé le monde entier." Sorrentino parle aussi "d’hypothèses farfelues" à propos d’un déplacement à Charleroi qui coïncide avec l’arrivée de trois terroristes dans la cité hennuyère au même moment.

Victime d’une crise de panique

L’avocat n’est pas complaisant avec son client et le bouscule lorsqu’il analyse son profil psychologique. Abdellah Chouaa présente bien: des trois accusés comparaissant libre, c’est le plus apprêté: toujours bien coiffé, petit veston, lunettes lui donnant du crédit. Pourtant, c’est un gars fracassé qui se présente quotidiennement. À plusieurs reprises, il a perdu pied dans ce procès. En tentant d’expliquer ce qu’il n’est pas en mesure de connaître, il a aggravé son cas. "Plus il tente de se sauver et plus il nourrit les charges contre lui. La peur le pousse à formuler les choses de manière maladroite." Cette trouille qui le terrasse l’a même conduit à l’hôpital, révèle l’avocat "en raison d’une crise de panique avant son audition au procès le 4 février."

"Par votre décision, il peut tout perdre," a insisté Gwénaël Poirier, l’autre conseil chargé de la défense. Le jeune avocat rappelle que " rien ne caractérise " son client "d’une dangerosité potentielle." Avec justesse, il rappelle que les 6 ans requis par le ministère public font de lui l’accusé comparaissant libre "le plus menacé" . L’avocat évoque ce procès qui représente un gouffre financier pour la famille. "Il aurait dépensé 20000 € mais il ne s’en plaint pas car c’est un investissement pour être hors de cause de ce procès."

«Si vous le condamnez, c’est le terrorisme qui a gagné»

À la fin de sa plaidoirie, Adrien Sorrentino conclut avec véhémence. Les mots cognent juste et la rhétorique ne s’embarrasse pas de citations pompeuses ou d’éléments de droit. C’est le cœur qui parle. Et il parle pour les trois accusés comparaissant libres, pas uniquement pour son client. "Si vous le condamnez, vous les condamnez tous et le terrorisme aura gagné." Au parquet: "comment avez-vous pu requérir pour que des hommes retrouvent le couloir de la prison? La liberté offerte à ces trois-là est un mirage. C’est six ans d’abnégation pour qu’on demande de tout anéantir." Et c’est par un texte biblique détourné qu’il conclut sa plaidoirie: "Heureux les affligés car ils seront acquittés."

L’assistance retient son souffle, Abdellah Chouaa l’affligé tombe dans les bras de ses avocats une fois la séance levée. Son sort est entre les mains de la cour.