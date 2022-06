Colliers de souffrance ou outils d’éducation du chien?

Saluée par les défenseurs du bien-être animal, une telle mesure ne reçoit pourtant pas l’assentiment de tous les propriétaires de chiens. C’est notamment le cas de Serge Broka. Le Namurois, maître d’un berger malinois âgé de 5 ans, nous a envoyé une lettre qu’il souhaite être une interpellation à la ministre Tellier. Car selon lui, supprimer ce type de colliers, c’est prendre le risque de mettre en péril " la tranquillité, voire la sécurité, des citoyens qui côtoient ou croisent des chiens ". Si Serge Broka ne rejette pas les méthodes d’éducation douces – " qui restent notre priorité à tous " – il estime aussi que les éléments de contrainte comme ces colliers sont nécessaires pour certaines races de chiens. Notamment avec le malinois, pour brider " son côté malin et ses capacités rebelles, voire agressives durant certaines tranches de vie ou en certaines circonstances ". Dans le groupe malinois de son club canin, tous les chiens ont d’ailleurs un collier étrangleur et un collier électrique, dit-il. Précisant que " la punition électrique est exceptionnelle, même si elle existe le premier jour ". Mais si ces outils de dressage n’existent plus, c’est prendre le risque d’avoir des chiens difficilement gérables et qu’il faudra alors priver de liberté et de vie en société, ce qui va à l’encontre du bien-être animal, note Serge Broka.

Effets pervers

Cette vision de l’éducation canine, Jean-Marc Rassart ne la partage pas, loin de là. " Un chien n’a pas besoin de contrainte pour avoir une bonne obéissance mais a besoin d’une bonne éducation, d’un bon cadre de vie et surtout que ses besoins soient respectés ", indique l’éducateur comportementaliste canin. Lui-même propriétaire de malinois depuis de nombreuses années, il réfute d’ailleurs le fait que cette race de chien ait un caractère plus rebelle ou agressif que les autres. Un malinois, comme les autres races de chiens sans exception, s’il est bien sociabilisé et si les maîtres répondent à ses besoins (notamment de dépense physique), ne posera pas de problème d’obéissance, assure-t-il.

S’il sait que les colliers électriques ou à pique peuvent régler certains problèmes d’obéissance, Jean-Marc Rassart constate par contre que cette éducation par la douleur cause bien d’autres problèmes. " Je reçois en consultation beaucoup trop de chiens ayant vécu de très mauvaises expériences à cause de l’utilisation de collier en mode choc électrique ou de collier à pique ", dit-il. Évoquant notamment des chiens à qui sont posés des outils de contrainte électrique au cou et… sur les parties génitales. " Le maître donne un choc électrique ou tire brusquement sur le collier à pique au moment d’un croisement de son chien avec un joggeur, un cycliste, un autre chien et il associe la douleur au joggeur, au cycliste, au congénère… Et par la suite le chien pourra développer une agressivité envers ces types de personne, envers ses congénères. " Pour l’éducateur comportementaliste, un seul collier de contrainte peut éventuellement être utilisé: l’électrique, mais uniquement en mode vibration pour du rappel à longue distance, quand la voix ne porte plus assez. Pour le reste, le jugement est sans appel: " Si un éducateur vous impose l’utilisation d’un type de collier qui provoque des contraintes c’est qu’il n’est pas capable de résoudre le problème que votre chien a. Donc, changez d’éducateur. " Ces colliers sont interdits en Suisse depuis 2018 et dans de nombreux clubs canins en France.