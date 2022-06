Phénomènes de la scène française, les deux frères inséparables ont décidé d’un commun accord que ce serait Oli qui partirait avec Raphaël de Casabianca.

Bigflo, avec son franc-parler, explique que depuis toujours, la famille est une fidèle du programme, mais que déjà à l’époque, il disait: "Si jamais on est connus un jour, jamais je ne partirai. Déjà il faut se lever à 5 heures, pour moi c’est trop dur en fait!"

Oli, lui, serein, réplique: "C’est un cadeau de fou de faire ça! C’était logique de dire oui direct! Mais ce qui va faire bizarre, c’est de ne plus avoir le lien avec mon frère, parce que les gens ne réalisent pas à quel point on est fusionnels. On n’est jamais partis l’un sans l’autre." La question étant de savoir comment le plus jeune des voyageurs jamais parti en "Terre inconnue" va s’acclimater à la vie des Vézos, l’un des derniers peuples de la mer, vivant au bout du monde, sur cette petite île au large de Madagascar?

Une terre de pêcheurs

Parce que chez les Vézos, vu la situation géographique, tout le monde est pêcheur, et ce dès l’enfance. Depuis des générations, les Vézos dépendent de l’océan pour leur survie.

Chaque année, sur leurs frêles embarcations, certains pêcheurs bravent les eaux tumultueuses du canal du Mozambique. Ils s’installent pendant plusieurs mois sur un îlot, à plus de 10 kilomètres au large des côtes de Madagascar. Tout juste un banc de sable sans végétation ni point d’eau. Il est pourtant le refuge de plusieurs familles Vézos car, ici, la pêche est particulièrement abondante.

Sur cette île minuscule, Raphaël et Oli vont partager durant trois semaines le quotidien d’une communauté unie et bienveillante et découvrir aussi une région aux paysages exceptionnels, où l’apparente douceur de vivre ne saurait faire oublier la rudesse d’un quotidien parfois difficile.

France 2, 21.10