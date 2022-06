C’est un des objectifs fixés dès 2019 par la majorité wallonne: atteindre 30%des terres consacrées au bio d’ici à 2030 .

Où en sommes-nous? "Pas assez loin. Je crois qu’il va falloir changer de paradigme si on veut y arriver", estime Anne Kelleter. La députée wallonne Écolo interrogera le ministre wallon de l’Agriculture Willy Borsus (MR) sur le Plan Bio 2030 ce mardi au Parlement wallon.

2. RÉGIONS | Le champ de bataille de Waterloo attend 130.00 personnes pour la plus grande reconstitution depuis 2015

Le week-end prochain, le canon tonnera à nouveau sur le champ de bataille de Waterloo, les soldats en uniforme vont manœuvrer au son des tambours, et des dizaines de chevaux mèneront des charges spectaculaires au travers des blés encore verts: samedi et dimanche aura lieu au pied de la butte du Lion la plus grande reconstitution organisée depuis le bicentenaire de 2015 .

Environ 2000 reconstitueurs venus de toute l’Europe – mais certains font même le déplacement depuis l’Australie! – rejoueront sur place certaines scènes de la bataille qui a opposé le 18 juin 1815 les troupes de Napoléon aux Alliés.

3. FOOT | Les abonnements, l’autre enjeu de la saison en D1

Le coût de la vie ne cesse d’augmenter et les conséquences de la crise du coronavirus, puis du conflit en Ukraine, font grimper la note des ménages.

Il s’agit désormais de faire des choix, entre plusieurs activités, ou loisirs. Et puisque tout augmente, il n’est pas illogique de constater que les prix des abonnements, en Pro League, ont aussi grimpé, alors que la campagne d’abonnements bat son plein.

Mais jusqu’à quel point ont-ils augmenté?

4. RÉGIONS | Une scan-car pour contrôler davantage le stationnement à Namur

Attendue depuis plusieurs mois, une scan-car est arrivée la semaine dernière à Namur. La petite voiture blanche électrique, bardée de caméras capables de reconnaître les plaques minéralogiques, sillonnera les routes de la capitale wallonne dès les prochains jours .

5. RÉGIONS | Un vétéran, en poste à Henri-Chappelle, a enterré 75000 soldats pendant la guerre

George Ciampa, vétéran américain qui a participé au débarquement le 6 juin 1944, a présenté son documentaire samedi. Il est notamment revenu sur son affectation durant la guerre .

6. RÉGIONS | Un isolant innovant grâce au colza

Marvin Minsier, d’Assenois (Léglise) et Lucas Hubert, de Meix-devant-Virton peuvent être fiers! Étudiants à la haute école Charlemagne de Huy, ils viennent de remporter, avec trois copains, le YEP Challenge 2022 à Louvain.

Début juillet, les cinq étudiants représenteront dès lors la Belgique au concours européen GEN-E 2022 en Estonie. Le YEP, c’est un programme d’apprentissage de création d’entreprises destiné aux jeunes qui souhaitent relever le défi d’apprendre à entreprendre. "Dans le cadre du challenge, nous avons dû développer une idée éco-innovante explique Marvin Minsier. Nous avons dès lors proposé notre projet Colz’Iso, un isolant créé à partir de la paille de colza ".

7. RÉGIONS | Durbuy Vieille-Ville: Le début des travaux du parking Nord est espéré au printemps 2023

"Ouf, le voilà enfin!" Telles furent les mots de Freddy Paquet, l’échevin des Travaux durbuysien avant d’entamer la présentation du futur parking Nord. Tant il est vrai que ce dossier revient depuis de nombreuses années maintenant à la table du conseil.

" Ce parking comprendra 290 emplacements, ainsi que 170 autres pour les motos qui seront invités à l’utiliser, précise Freddy Paquet. Y seront également aménagés 10 bornes électriques, 10 emplacements PMR, 20 places pour les mobilhomes, 10 pour les autocars. Le revêtement sera en dalle gazon."

8. RÉGIONS | De la farine à l’ancienne, locale et naturelle à Saint-Georges

Il n’y a que quelques jours que ses premiers sacs de farine estampillés "Les Grands Blés" sont sortis de son propre moulin, à Saint-Georges. "Avant, je faisais moudre mon grain chez Agribio, qui était le plus gros moulin sur pierre en Wallonie, mais ils ont fusionné avec Bonpain fin 2021. Comme il n’existe pas d’autres structures similaires, que des petits moulins sur pierre souvent familiaux, je me suis dit que je n’avais pas le choix que de me créer mon propre outil…"

Rafael Cué Alvarez s’est lancé dans la farine " par hasard ". L’affaire a pris, il espère bientôt engager un meunier .

9. CULTURE | Ce mardi soir à la télé: Oli sans Bigflo voyage en Terre inconnue chez les Vézos

Oli, sans son grand frère Bigflo , s’en remet à Raphaël de Casabianca qui lui a donné rendez-vous chez les Vézos.

10. SPORT | Grand rassembleur et bon communicateur: qui est Frédéric Vergnoux, le nouveau coach national de la natation belge?

Sa candidature a rapidement réglé la question de la succession de Ronald Claes – dont la mission s’est achevée de manière abrupte dans les remous de l’affaire de la non-sélection de Valentine Dumont pour les JO de Tokyo – en tant que nouveau coach national de la natation belge. Frédéric Vergnoux, les dirigeants de la fédération belge en sont convaincus, est l’homme de la situation .