Zemmour et Blanquer défaits, Les Républicains en arbitre

C’est la grosse surprise et probablement la désillusion, pour l’intéressé, de ce premier tour des élections législatives: l’ancien journaliste politique Éric Zemmour a été éliminé dès le premier tour dimanche. Le président du parti d’extrême droite Reconquête! n’a pas réussi à convaincre les électeurs du Var, où il se présentait. Ceux-ci lui ont préféré les candidates LREM (28,51%) et RN (24,74%). " Les résultats ne sont pas à la hauteur de nos attentes mais nous venons de poser un drapeau dans chaque circonscription de France « , a déclaré M. Zemmour devant de nombreuses caméras et médias et une centaine de sympathisants réunis à Cogolin, commune proche de Saint-Tropez.