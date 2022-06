Procès des attentats terroristes: « Oulkadi  doit pouvoir rentrer libre à Molenbeek »

Ali Oulkadi est un des trois accusés qui comparaît libre.Vendredi, le parquet national antiterroriste n’a plus requis qu’une peine de 5 ans d’emprisonnement à l’égard de celui qui a été appelé à la rescousse le lendemain des attentats pour s’occuper de Salah Abdeslam.Me Marie Dosé avait entamé cette plaidoirie en donnant de son client une image très humaine.Elle nous a plongés dans son quotidien au cœur de ce procès.Depuis le 8 septembre, Ali Oulkadi et les deux autres acuusés comparaissant libres sont systématiquement à toutes les séances de ce procès.Et ce n’est pas sans concessions majeures… "Soit il dort dans un hôtel Formule 1 à 50 € porte de Montreuil ou chez une vague cousine dans l’Oise. Chouaa (autre accusé) a loué un abri en bois de 8 m2au fond d’un jardin.Mamy comme, ils l’appellent, pensent qu’ils sont commis.Quand il a rejoint Chouaa, le loyer est passé de 400 à 600 €."

Lorsqu’Abdeslam revient à Laeken ramené par Amri et Hamza Attou, ils ont appelé Oulkadi qui ne semble pas au courant de ce qui l’attend.C’est lui qui prendra Abdeslam en charge et ira le déposer à proximité d’une planque, rue Henri Berger, où Abdeslam se terrera un certain temps. " C’est Hamza Attou qui a l’idée d’appeler Ali Oulkadi." Oulkadi découvre Abdeslam livide et mal en point." Il l’a pris pour une victime." Aux enquêteurs, Oulkadi dira: " j’ai compris qu’il s’était fait piéger et que tout ça lui avait échappé. " Il n’avait pas connaissance du rôle que Salah avait joué dans l’attaque.

C’est plutôt de Brahim Abdeslam, qui s’est fait exploser à Paris, qu’Oulkadi était proche. Le soir du 14, il envoie même un message au défunt terroriste pour savoir comment il va… " Il aurait dû comprendre quoi de l’engagement de Brahim," s’interroge l’avocate.

«Oulkadi n’a rien à faire à cette audience»

Marie Dosé se souvient de ses premiers contacts avec Oulkadi: " je voyais quelqu’un d’effondré.Je ne voyais pas un terroriste en face de moi. " Pendant les 31 mois de son incarcération, Oulkadi a été soumis au régime strict de l’isolement: cela semble cher payé pour quelqu’un qu’on a remis en liberté. Pour l’avocate Judith Lévy, c’est en correctionnelle à Bruxelles qu’il aurait dû être jugé dans le cadre du procès "bis". " Oulkadi n’a rien à faire à cette audience.Tout le ramène à Bruxelles ."

Le message est clair: au terme de ce procès, il doit pouvoir sortir libre." Il est cette pièce du puzzle qui ne mène nulle part.Il doit pouvoir rentrer libre à Molenbeek auprès de sa femme, ses trois enfants, pour pouvoir les conduire au foot et faire son métier d’électricien. "

Les deux avocates ont convaincu.Et on sait que certaines parties civiles se rangent à leurs côtés.Lors des pauses, on voit régulièrement des victimes s’entretenir avec les trois accusés comparaissant libres. Après les plaidoiries de ses avocates – " deux très bonnes avocates ", nous glisse-t-il – Ali Oulkadi est sorti de la salle du procès les yeux rougis par l’émotion. Si la cour juge avec cœur, elle aura été senseible à ces plaidoiries de haut niveau. Oulkadi a peut-être fait un pas vers la porte de sortie…