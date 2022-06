Les dépenses de la Région passées au tamis: un potentiel de 1,4 milliard identifié, selon Deloitte et Roland Berger

1.Le BBZ: retrouver un peu d’air frais

De quoi parle-t-on?Il s’agit de passer les dépenses de la Région et ses recettes à la loupe; On remet tout à plat, avec pour objectif de détecter d’éventuels gaspillages, des pistes d’amélioration, d’économies et d’efficacité.Et dans un second temps, ce qui a pu être identifié doit permettre de retrouver une marge de manœuvre pour réinvestir dans certaines politiques.

2.Le timing: 17mois, un travail de bénédictin (à 9,7 millions)

On avait l’impression qu’on n’en verrait jamais la couleur.Mais c’est un tout gros boulot qui vient de se terminer." Et le timing a été respecté ", avance Axel Bohlke (Roland Berger).Les deux cabinets d’experts ont travaillé 17 mois sur cette commande du gouvernement wallon, avec l’aide de l’administration wallonne (Service public de Wallonie et Unités d’administration publique). Dont coût pour la Région: 9,7 millions. On ne refera pas ça tous les ans…

3.Le périmètre: ce qu’on a placé sous l’agrandisseur

L’analyse a porté sur 13 milliards de dépenses annuelles de fonctionnement (les salaires, par exemple), d’investissements (l’immobilier…) et d’intervention (les subsides et subventions). On a écarté de l’analyse certains programmes comme la réforme APE, le Fondslogement, le Plan Réno, les dépenses liées à la crise sanitaire, etc. Le BBZ ne porte pas que sur les dépenses: l’analyse s’est aussi focalisée sur 2,8 milliards de recettes fiscales annuelles. Celles sur lesquelles la Région peut avoir un moyen d’action, précisera Guillaume Deschamps (Deloitte).

4.Le potentiel: ce qu’on identifie comme marge

" Sur 17 mois, 1700leviers ont été identifiés et quantifiés avec les responsables de l’administration ", explique Axel Bohlke.Avec 500pistes de réinvestissements et 450personnes formées à la technique du BBZ dans l’administration. La marge de manœuvre identifiée est de 1,4 milliard€. C’est l’estimation du potentiel à récupérer pour utiliser cet argent public autrement ou à autre chose.L’essentiel porte sur les dépenses d’intervention (subsides et subventions) pour environ 1 milliard. Le reste est identifié dans les dépenses de fonctionnement (270 millions) et dans les recettes fiscales (de 60à 160 millions).

5.Par exemple: un cas concret sur… 1700leviers

Parmi les 1700leviers du BBZ, les consultants donnent quelques exemples. Comme celui-ci, qui concerne les formations du Forem. Elles ont un coût.Et les secteurs industriels concernés y contribuent peu ou pas du tout. Une piste serait d’impliquer davantage les secteurs pour toute nouvelle demande, en participant financièrement à hauteur de 25%aux frais de formation (en ayant un mot à dire sur la stratégie), soit à hauteur de 10% en simple soutien.Ce qui donne une marge de 5,2 millions à 13 millions, selon l’option choisie.

6.Et l’emploi? On ne touche pas au volume

Cette remise à plat des dépenses, personne ne l’avait encore tentée en Belgique." C’est une première ", confirme Adrien Dolimont, ministre en charge du Budget (MR).Certains leviers sont déjà activés, beaucoup doivent encore passer par l’arbitrage du gouvernement wallon.Adrien Dolimont pense que l’ensemble pourra être tranché avant la fin de l’été.

Aucun emploi n’est mis dans la balance, soutient-il.Le volume des ETPest garanti." Le but est de rendre le service public plus efficace, pas de le désinvestir.Les départs à la pension seront remplacés.Mais la question se pose de savoir où l’ETPqui arrive en remplacement sera le plus utile.Je pense qu’il ne faut pas de tabou ", conclut-il.