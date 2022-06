La coalition autour d’Emmanuel Macron et l’alliance de gauche Nupes sont arrivées à quasi égalité dimanche lors du premier tour des élections législatives, avec 21.442 voix d’avance seulement pour Ensemble! , selon les résultats du ministère de l’Intérieur.

2. L’épouse de Dino Scala, le violeur de la Sambre, à la barre

Ce lundi 13 juin 2022, l’épouse de Dino Scala, présenté comme le violeur de la Sambre, a témoigné devant la cour d’assises de Douai . Si elle le soutient "pour sa détention", elle ne lui pardonne pas.

3. Un Sérésien tué de plusieurs coups de couteau

Un homme sans vie a été découvert près de l’école de police à Seraing . L’homme avait reçu plusieurs coups de couteau.

4. Officiel: Ronny Deila est le nouvel entraîneur du Standard

Le Norvégien Ronny Deila est le nouvel entraîneur du Standard , a annoncé le club liégeois lundi.

5. Disparition de Delphine Jubillar: le mari reste en détention

La justice française a prolongé ce lundi de six mois la détention de Cédric Jubillar , soupçonné d’avoir tué son épouse, Delphine, disparue fin 2020 dans le Tarn, et emprisonné depuis un an près de Toulouse.