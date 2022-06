En RDC, une visite royale très cadrée et un soupçon d’improvisation

Ce lundi marque la fin de la mission diplomatique belge au Congo, qui aura vu le roi prononcer un discours au parfum historique, la semaine passée, à Kinshasa, où les " profonds regrets " ont laissé place à une série de visites et de commémorations à la symbolique fort tournée vers l’avenir. D’abord dans la capitale, où les jeunes chercheurs de l’institut de recherche biomédicale (INRB) ont par exemple été mis à l’honneur, puis à Lubumbashi, où le roi s’est adressé aux étudiants dans l’Unilu (université de Lubumbashi), dans une ambiance de ferveur populaire.

Zone sous tension

Dimanche, c’est à Bukavu, dans le nord-est du pays, que la mission a fait escale (avant le retour ce lundi depuis Lubumbashi). Dans cette région minée par de régulières poussées de violence par milices interposées, le roi et la reine sont allés à la rencontre de l’iconique docteur Mukwege, le gynécologue et Prix Nobel de la paix qui soigne dans l’hôpital Panzi les femmes victimes de violences sexuelles. La visite était incontournable, et pourtant, jusqu’au dernier moment, la Belgique a hésité à envoyer là-bas le couple royal.

Cela se comprend: vendredi, à quelque deux cents kilomètres de là, à Buhumba, de l’autre côté du grand lac Kivu, des roquettes tombées sur une école congolaise auraient fait deux morts et un blessé grave, selon l’armée congolaise, qui crie depuis lors au "crime de guerre" . Le Rwanda, lui, assure que les roquettes ont été tirées depuis le territoire congolais. De quoi accentuer la haine vivace que se vouent désormais les deux pays, qui ont fermé la porte à toute solution diplomatique depuis l’échec des négociations de Nairobi (Kenya) en avril dernier, et qui font craindre un embrasement de la région.

Moment d’impro

Cet aspect sécuritaire n’a pas échappé à la délégation belge, qui a apporté un soutien sans faille au président congolais Félix Tshisekedi, lui qui entend muscler sa force militaire dans la région, et si possible avec l’appui de la Belgique (le président congolais n’ayant d’ailleurs pas manqué de souligner que la coopération militaire belgo-congolaise avait repris récemment).

Message reçu cinq sur cinq par le Premier ministre Alexander de Croo, qui s’est laissé aller à un petit moment d’improvisation devant un parterre de journalistes congolais mardi dernier, dressant un parallèle entre l’est du Congo et l’Ukraine, ceci pour souligner l’importance de l’intégrité territoriale congolaise. " Je vais être clair, il faut appeler vos voisins à prendre leurs responsabilités, et si vous estimez que c’est nécessaire, la Belgique est prête à jouer un rôle pour que cette responsabilité soit respectée ", s’est élancé le Premier ministre, sous les applaudissements congolais.

La déclaration a surpris tout le monde au sein même de la délégation belge. Mais personne, toutefois, ne semble y avoir vu le moindre inconvénient, chacun soulignant le caractère "fort" et "symbolique" de la mission dans son ensemble.

Hormis ce petit moment d’improvisation, celle-ci était effectivement calibrée pour éviter de " se perdre dans le passé « , pour reprendre la formule d’Alexander de Croo. Cela tombait bien: Félix Tshisekedi ne le souhaitait pas non plus.