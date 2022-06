Ce lundi soir à la télé: « Top Chef », qui pour la finale?

Il ne reste plus que trois candidats susceptibles d’atteindre la finale de cette 13eédition de Top Chef et parmi ceux-ci, le Liégeois Arnaud Delvenne . Lui qui a débuté le concours sans chef de brigade a convaincu plus d’une fois les jurés qu’il méritait sa place.Avec le chef Glenn Viel, il a trouvé le mentor idéal qui parvient à le canaliser tout en exploitant ses qualités de cuisinier et en stimulant sa créativité.