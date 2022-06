La guerre en Ukraine va entraîner cessations et licenciements, prédit l’UCM

L’UCM a interrogé 760 personnes sous statut d’indépendant et chefs de micro-entreprises entre le 27 mai et le 6 juin. 55% des sondés estiment que leur activité est (très) exposée à la guerre en Ukraine. Seul un quart des répondants ne témoignent pas d’impact sur leur chiffre d’affaires. En moyenne, la baisse du chiffre d’affaires est estimée à 19%. La hausse des coûts de production et de fonctionnement atteint 19% en moyenne. Ce sont les hausses de prix de l’énergie et des matières premières qui pèsent le plus sur les indépendants et TPE.