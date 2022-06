La chasse aux dents de son coéquipier et une leçon des Galacticos: 5 choses à savoir sur Rob Page, le sélectionneur gallois

Voici 5 choses à savoir sur Rob Page, le sélectionneur du Pays de Galles.

1. Il a fait perdre trois dents à un coéquipier

Bien qu'il ait collectionné 41 caps, Page n'a jamais vraiment marqué les esprits quand il chaussait encore les crampons. Si ce n'est lors de cet épisode malheureux de 2007, quand il jouait encore à Coventry. Le défenseur qu'il était s'est retrouvé avec une main plâtrée et son coéquipier Michael Doyle avec trois dents en moins.

La raison de l'altercation? Le tacle bien trop appuyé de Doyle sur le milieu Chris Birchall à l'entraînement. L'entraîneur de l'époque, Adrian Heath, a ensuite envoyé quelques joueurs du centre de formation pour tenter de retrouver les dents sur la pelouse. En vain...

2. Les bienfaits de la mine

L'héritage que Page laissera en tant qu'entraîneur, par contre, restera à jamais gravé dans la mémoire collective des Gallois: grâce à la victoire contre l'Ukraine en finale des barrages, il n'est devenu que le deuxième homme à avoir réussi à qualifier les Dragons pour un Mondial. Son prédécesseur? Un certain Jimmy Murphy, fidèle assistant du légendaire Matt Busby à Manchester United, qui avait réussi l'exploit en 1958.À croire que l'eau qui coule dans les vallées de Rhondda contient des propriétés magiques puisque tant Page que Murphy sont issus de cette partie du pays. Une communauté minière occupe cette région du sud où circulent donc les valeurs de la solidarité et de la camaraderie. Soit deux importants véhicules de succès aux yeux de l'actuel sélectionneur.

3. Propulsé au rang de T1 en raison des embarras juridiques de Ryan Giggs

Le pire, c'est que Page n'était même pas censé se retrouver dans cette position. Initialement, il a intégré le staff en tant qu'adjoint de Ryan Giggs en août 2019. Mais les embarras juridiques de l'ancien de Manchester United, accusé de violences conjugales (il sera jugé en août), ont eu pour effet de propulser son T2 au poste de T1. Au départ, Giggs ne devait manquer que trois rencontres. Le match prévu samedi soir contre les Diables sera déjà le 25e que Page dirigera...

4. Une leçon tirée de l'époque des Galactiques du Real Madrid

Le fait que Page soit resté au-delà du délai prévu démontre à quel point son groupe l'apprécie. Il faut dire que le sélectionneur s'y prend à merveille. S'il est déjà doué tactiquement, ce sont surtout ses capacités de gestion qui sont louées. L'effectif du Pays de Galles est composé de deux stars: Gareth Bale et Aaron Ramsey (l'une plus grande que l'autre). Tandis que les autres éléments de l'équipe sont, pour la plupart, des pensionnaires de Championship ou de modestes équipes de Premier League dans le meilleur des cas. "Nous adaptons les séances en fonction d'eux (Bale et Ramsey) personnellement", a confié le sélectionneur. "Ils ne m'ont jamais déçu. J'ai appris que si tu veux pouvoir aligner tes meilleurs joueurs, tu dois pouvoir t'adapter…"

La presse galloise avance l'idée que Page ait tiré des enseignements de l'époque des Galactiques au Real Madrid et ce célèbre projet baptisé "Zidanes y Pavones" par la presse espagnole. L'idée était d'associer des stars internationales à des joueurs du cru en défense. Le projet a fait grand bruit en Espagne et a remué le vestiaire des Merengues. De son côté, par contre, le sélectionneur gallois gère ce mix fragile d'une main de maître. L'amitié qu'entretient Bale avec le gardien Wayne Hennessey illustre parfaitement l'ambiance qui règne au sein du groupe.

5. La déviation du crédit et l'hommage au légendaire Speed

Page a été couvert de louanges au lendemain de la qualification pour le Qatar. "C'est le plus beau jour de ma carrière, c'est sûr", a-t-il déclaré, précisant également sa situation contractuelle. "Si nous avions perdu contre l'Autriche (NdlR: la demi-finale des barrages), je serais sans contrat. Mais ce n'est pas le cas: vu la qualification, il est prolongé automatiquement jusqu'à la fin du Mondial."

L'humilité dont il a fait preuve au milieu de cette tornade médiatique n'a fait qu'embellir son image auprès des supporters. Au même titre que le vibrant hommage qu'il a rendu à Gary Speed, dont la mort a secoué le microcosme du football britannique en 2011. L'ancien milieu de terrain (535 matchs en Premier League), devenu sélectionneur gallois, avait été retrouvé pendu à son domicile. Bien qu'elle n'ait jamais été confirmée, la thèse du suicide a été privilégiée. "Gary Speed a commencé tout ceci, il y a 12 ou 13 ans", a expliqué Page. "Je veux dédier la qualification à Gary qui a été à la base de cette culture. J'ai hérité de ce qu'il a instauré."