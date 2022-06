Faut-il virer les biocarburants de la pompe?

Cette charge contre les biocarburants n’est pas neuve. Il y a belle lurette que les associations environnementales dénoncent l’hérésie d’utiliser des terres agricoles – chez nous et ailleurs dans le monde – pour remplir le réservoir des voitures plutôt que les assiettes. Mais la guerre en Ukraine, “grenier à blé mondial”, a ravivé les critiques.

Il y a une semaine, Inter-Environnement Wallonie (IEW) et Bond Beter Leefmilieu (BBL) publiaient une étude selon laquelle le surcoût total causé par l’incorporation obligatoire de biocarburants avoisine 1 milliard d’euros par an, à charge des consommateurs belges. Tout en entraînant un… surplus de gaz à effet de serre dans la mesure où l’essentiel de ces biocarburants est fabriqué à base d’huile de palme et de soja dont la culture provoque la déforestation. Bref, tout le contraire de l’effet recherché par l’Europe quand elle a imposé un pourcentage de végétal dans les carburants fossiles.

Ce sont aussi ces éléments qu’a repris le député namurois Thierry Warmoes dans sa résolution. " Dans ce contexte, certains partis gouvernementaux commencent enfin à comprendre que ce n’est pas une bonne idée de faire disparaître l’équivalent de 15000 pains dans les réservoirs d’essence européens chaque jour ", dit-il.

Début de semaine, Vooruit s’est en effet positionné pour supprimer l’ajout obligatoire des biocarburants de première génération. Ceux fabriqués à base de cultures vivrières comme le colza, l’huile de palme, le soja, le blé, le maïs ou la betterave. Cette mesure permettrait de réduire le prix à la pompe de 10 cents au litre, a calculé le parti flamand.

Dès le mois de mars, Écolo par la voix de la ministre du Climat, Zakia Khattabi, avait aussi fait savoir que " nous ne pouvons plus nous permettre, en Belgique comme ailleurs, de consacrer une partie de notre production agricole pour en faire des biocarburants ". Alors que le gouvernement Vivaldi s’est engagé à l’élimination progressive de l’huile de palme et de soja, la ministre estimait qu’il faut aller plus loin en supprimant tous les biocarburants de 1regénération. La directive européenne RED II permet d’ailleurs déjà de réduire drastiquement le taux de biocarburants à la pompe: 1,75% au lieu de 10,45%, dont 0% de biocarburants de 1regénération. " Mais elle n’a toujours pas été transposée alors qu’elle aurait pu l’être il y a un an. Et on attend toujours que la ministre de l’Énergie Tinne Van der Straeten vienne avec une proposition ", déplore Thierry Warmoes.