Élections législatives en France: Emmanuel Macron joue sa majorité à l’Assemblée face à la NUPES

15 ministres dans la course

Bien qu’inscrite dans aucun texte, l’Élysée a assuré auprès des équipes de TF1/LCI que la tradition sera respectée: si un des 15 ministres candidats aux élections législatives venait à être battu dans sa circonscription, il serait dans l’obligation de démissionner de son poste. La Première ministre Élisabeth Borne devrait assez largement l’emporter dans sa circonscription du Calvados. Le ministre de l’intérieur Gérald Darmanin (10e circonscription du Nord) et le ministre chargé des relations avec le Parlement Olivier Véran (1re circonscription de l’Isère) devraient également être élus sans trop de difficultés. Fraîchement nommé ministre des Solidarités, Damien Abad en revanche, va jouer son poste dans cette élection. Au cœur d’une polémique, accusé d’agressions sexuelles peu après sa nomination au gouvernement, il peine à convaincre les électeurs dans sa circonscription de l’Ain.

L’espoir d’une majorité absolue

Pour gouverner confortablement, Emmanuel Macron a besoin d’obtenir une majorité absolue, c’est-à-dire au moins 289 députés. En plus de son parti La République en Marche (LREM), récemment renommé Renaissance, il bénéficie du soutien d’Ensemble, coalition de partis de centre-droit rangés derrière lui. Parmi eux, on retrouve le parti Horizons de son ancien Premier ministre Édouard Philippe. "Son but, c’est d’obtenir une majorité confortable parce qu’il y aura des dossiers difficiles à faire passer, notamment ceux qui ont trait aux retraites, au pouvoir d’achat, les questions écologiques, économiques et sociales et les réformes structurelles d’importances", rappelle le politologue et professeur à Science po Bordeaux Ludovic Renard.

Gouverner malgré la NUPES

La Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale (NUPES) regroupant les socialistes, les communistes, les écologistes et la France Insoumise (LFI) derrière son leader Jean-Luc Mélenchon pourrait bien devenir la principale opposition au président de la République à l’Assemblée. Selon Ludovic Renard, cela ne comporterait pas que des inconvénients pour Emmanuel Macron: "Il y a une unité sur certains enjeux mais il y a quand même des dissensions assez fortes en matière extérieures notamment sur les questions de l’Union Européenne et de la politique étrangère. Peut-être que Macron envisagerait plus favorablement une opposition qui serait très critique sur sa politique économique et sociale, mais qui marquerait des divisions assez fortes sur un certain nombre de sujets et qui lui laisserait davantage les mains libres."

Un contexte tendu

Deux événements récents ont marqué la campagne électorale. Les problèmes d’organisation autour de la finale de la Ligue des Champions au stade de France de Saint-Denis et la jeune femme tuée par la police dans des circonstances floues lors d’un contrôle à Paris samedi 4 juin ont servi de prétexte aux candidats pour attaquer la majorité en place. "On peut aussi considérer que quand, à une heure de grande écoute, Elizabeth Borne explique à une femme handicapée qu’il va falloir qu’elle retourne travailler pour gagner de l’argent, ça fait partie des choses qui créent une ambiance assez peu favorable à la majorité," indique Fabien Escalona.

Faire de la gauche la principale opposition

Malgré sa première place dans les sondages, la NUPESrangée derrière Jean-Luc Mélenchon pourrait obtenir moins de voix que la coalition Ensemble. ©AFP

"Le troisième tour commence ce soir" scandait Jean-Luc Mélenchon le soir du dimanche 24 avril alors qu’Emmanuel Macron venait d’être réélu face à Marine Le Pen. Après de longues négociations avec les représentants des principaux partis de gauche, la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale (NUPES) est créée début mai. Les socialistes (PS), les communistes (PCF) et les écologistes (EELV) se sont rassemblés avec La France Insoumise (LFI) de Jean-Luc Mélenchon, arrivé troisième aux présidentielles. Leur objectif: faire de la gauche la principale force d’opposition à Emmanuel Macron autour d’un programme commun. Cela pourrait constituer un avantage médiatique pour la Nupes. "Les figures invitées dans les médias pourront potentiellement être davantage de gauche et leurs préoccupations, davantage correspondre à celles des gens de gauche" souligne Fabien Escalona

Retraite à 60 ans, augmentation du SMIC à 1500 euros par mois et sortie du nucléaire font partie de leurs 650 propositions. Néanmoins certaines ne font pas l’unanimité, notamment les questions européennes.

Malgré sa première place dans les sondages, le scrutin majoritaire des législatives risque de causer du tort à la NUPES. "On s’aperçoit que les voix de la NUPES sont un peu plus concentrées dans certaines circonscriptions. C’est-à-dire qu’à nombre de voix égales, elle peut remporter moins de circonscriptions que la majorité," rappelle le journaliste politique. L’union pourrait également pâtir de l’abstention record envisagée selon Étienne Criqui "La faiblesse de Jean-Luc Mélenchon, c’est qu’il a un électorat jeune et populaire. Il fait un score très important dans les banlieues hors cet électorat-là n’est pas celui qui va se déplacer a priori en nombre pour les législatives," prévient le politologue.

Le Rassemblement National, paria de l’Assemblée

Pendant cinq ans, Marine Le Pen n’était entourée que de 7 autres députés du RN. ©AFP

Finaliste des élections présidentielles de 2017 et 2022, le parti d’extrême droite de Marine Le Pen n’avait obtenu que 8 sièges de députés aux dernières législatives. Cette année le Rassemblement National (RN) présente 567 candidats. Si le RN parvenait à obtenir au moins 15 députés, il pourrait constituer un groupe parlementaire lui permettant d’avoir plus de poids dans les débats. Un groupe parlementaire permet par exemple de demander une suspension de séance et d’avoir un temps de parole plus important.

Comment un parti qui a obtenu plus de 10 millions de voix au deuxième tour des élections présidentielles de 2017 peut-il être si peu représenté à l’Assemblée? Cela s’explique notamment par le type de scrutin majoritaire et non proportionnel des législatives. "C’est un problème démocratique qui a déjà été pointé du doigt depuis longtemps, que même le président de la République a évoqué en proposant une réforme institutionnelle incluant notamment l’introduction de la représentation proportionnelle. Si des forces politiques aussi importantes sont quasiment absentes du Parlement, on les trouvera ailleurs, notamment dans la rue. C’est un peu ce qui s’est produit dans la précédente législature, ça a donné les gilets jaunes entre autres," commente Étienne Criqui

Outre le "réflexe républicain de faire barrage à l’extrême droite" qu’évoque Ludovic Renard, le RN est en partie responsable de sa situation selon Fabien Escalona. "Quand un parti n’arrive pas à trouver d’alliés, qu’il est répudié par beaucoup de gens, ça indique aussi une limitation. C’est un des partis le plus rejetés par une majorité de gens pour exercer le pouvoir. "

Tourmente historique pour Les Républicains

Valérie Pécresse a obtenu un score historiquement bas pour Les Républicains à la présidentielle de 2022. ©Photo News

Après la défaite historique de Valérie Pécresse aux élections présidentielles, Les Républicains (LR) voient désormais se dessiner un quinquennat compliqué. Le parti de droite a récolté moins de 5% des voix en avril, il risque maintenant de perdre au moins la moitié des 104 députés qu’il compte actuellement à l’Assemblée Nationale d’après les sondages de différents instituts. Même s’ils n’arrivent que quatrième dans les intentions de vote, le président du parti Christian Jacob a annoncé mardi 7 juin que les LR allaient "Créer la surprise."

Pour Ludovic Renard, politologue et professeur de science politique à Science po Bordeaux, le vote utile peut faire du mal aux LR dans le duel entre la coalition derrière Emmanuel Macron et la NUPES. "Il y a des électeurs de “droite” qui peuvent se mobiliser pour Emmanuel Macron pour faire barrage à la gauche, parce qu’ils ne veulent pas de Mélenchon comme Premier ministre" détaille t-il.

S’allier pour exister

En perdant leur place de principal parti d’opposition, les députés LR devront composer avec les autres groupes à l’Assemblée pour peser dans les discussions. Pour le politologue et professeur de science politique à l’université de Lorraine Étienne Criqui, l’hypothèse que la majorité présidentielle n’ait pas la majorité absolue est à envisager. "Dans ce cas, une cinquantaine de députés LR pourraient être un appoint potentiel à Emmanuel Macron et au gouv pour pouvoir gouverner. Cela dit, ça pourrait être un piège pour eux. Évidemment ils seraient en situation de force mais en quelque sorte prisonniers d’une alliance qu’ils n’auraient pas voulue avec le président de la République et avec la majorité."