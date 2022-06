Élections législatives en France: Abstention record en vue

"Le soufflé est un peu retombé avec la nomination du gouvernement qui a pris du temps", commente Ludovic Renard.

"Il y a une tendance lourde depuis 2002 et depuis l’instauration du quinquennat. On n’a plus de législatives à mi-mandat, on a seulement des législatives à l’issue de la présidentielle. Les gens considèrent qu’ils se sont déjà prononcés à la présidentielle", indique Fabien Escalona. Le manque d’implantation des partis dans le paysage politique local expliquerait également cette abstention d’après lui. "Au niveau national, on a des figures connues, comme Macron et Mélenchon, qui participent à la présidentielle. Ça mobilise les gens mais ce sont des figures dont les partis n’ont pas d’ancrage local. Dès que vous avez une élection nationale comme les législatives mais qui en même temps se joue très localement dans 577 petites circonscriptions, vous n’avez aucune force de rattrapage pour réveiller les électeurs de manière efficace", développe le journaliste politique.