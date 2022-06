Dès juillet, 1000 places seront disponibles en hébergements collectifs, annonce le ministre Christophe Collignon

Le ministre wallon du Logement a dégagé 32 millions d’euros pour la mise en place de ce type d’hébergement.

3500 places, c’est un premier palier, précise Christophe Collignon. " On verra en octobre si c’est suffisant ou pas. On navigue toujours à vue dans cette crise de l’accueil: on ne sait pas combien de personnes on devra accueillir, ni pour combien de temps ".

Les gouverneurs des provinces ont été chargés de recenser les disponibilités d’hébergements collectifs sur leur territoire, soit un potentiel de 12000 places. Ils seront aussi à la manœuvre pour les attribuer aux réfugiés.

Deux catégories prioritaires

Priorité sera donnée aux ressortissants ukrainiens accueillis par des citoyens dont la mission d’hébergement se termine et lorsqu’il n’y a pas d’autre solution en vue. Le ministre Collignon rappelle que de nombreuses offres de logement sont proposées via la plateforme fédérale Housing Tool et la plateforme wallonne Solidarité Ukraine. Cette dernière affichait vendredi soir 1088 propositions d’hébergement.

Les réfugiés qui arrivent directement dans une commune sans passer par l’Office des Etrangers seront également prioritaires, le temps d’officialiser leur situation puis de se voir attribuer un hébergement plus adéquat.

La contribution mensuelle des Ukrainiens ainsi hébergés sera de 300 € par ménage (une femme seule ou un couple), plus 50 € par enfant mineur. " Ils verseront une indemnité d’occupation, signeront un contrat-type. On applique la même logique que celle mise en place pour l’hébergement privé ".

La stratégie qui consiste à miser en priorité sur l’accueil citoyen et à soutenir les communes, le ministre wallon du Logement l’assume pleinement. " On veille à encadrer l’accueil citoyen le mieux possible. On a mis en place la charte d’accueil, le contrat citoyen,… On a accordé aux communes une aide financière pour engager un traducteur, assurer le transport des réfugiés, des cours de français…. tout en les encourageant à mutualiser leurs moyens ".

A ceux qui lui reprocheraient sa lenteur à mettre en place l’hébergement collectif, il renvoie la balle dans le camp du fédéral: " l’absence de crise fédérale ne permet pas de réquisitionner les logements collectifs. Il a fallu dialoguer avec chaque propriétaire , cela a pris du temp s".

Logements modulaires à l’essai

Les villages de conteneurs, option choisie par la Flandre, Christophe Collignon n’y croit pas. " On a voulu tester la formule après les inondations, c’est compliqué. Il faut trouver des terrains équipés, proches des services. Et puis, ces logements qui vieillissent mal ne s’inscrivent pas dans une approche durable! ".

Il annonce tout de même quelques opérations pilotes de modulaires: " on va faire appel à des communes qui disposent de terrains équipés sur lesquels on pourrait installer des logements préfabriqués qu’elles garderont une fois les réfugiés partis. Ils pourront servir de logements d’urgence ou de transit.On évite ainsi de gaspiller les deniers publics!"

Sur les 12469 ressortissants ukrainiens qui ont fait une demande de logement d’urgence, la Wallonie en a accueilli 4601 (37%), soit 7% de plus que le ratio qui lui était imparti.