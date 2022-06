Taux en hausse: quel impact pour le consommateur?

Cette annonce de la BCE n’est pas passée inaperçue sur les marchés financiers. Mercredi, le taux d’intérêt belge s’approchait déjà furieusement des 2%. Et ce jeudi, il a atteint 2,07% avant de redescendre à 2,017% en fin d’après-midi. Cette augmentation des taux d’intérêt est pour le moins rapide puisqu’ils dépassaient à peine le pour cent en mars. Fin 2020, les taux belges à long terme ont même été négatifs.

Cette hausse, qui impacte forcément le coût des crédits hypothécaires et à la consommation, va-t-elle se poursuivre? " C’est difficile à évaluer , indique Bernard Keppenne, chief economist à la banque CBC. Mais le message de la BCE est plus volontariste encore que ce qu’on attendait. Et donc, peut-être le marché n’a-t-il pas encore tout intégré. "

D’autant plus, indique l’économiste, qu’après une première hausse des taux en juillet, il y en aura sans doute encore une de 50 points de base en septembre. " On est donc parti sur un mouvement de hausse plus marqué qu’attendu au départ. "

Outre des conséquences pour le portefeuille des ménages qui doivent contracter un prêt ou qui en ont déjà à taux variable, cette hausse des taux engendrera aussi un coût complémentaire pour les finances publiques. Pour leurs investissements, comme pour le financement de la dette.

L’objectif de la BCE en relevant ses taux directeurs est évidemment de ralentir l’inflation. À court terme, Bernard Keppenne doute cependant de l’effet de la mesure. " D’ailleurs , dit-il, la BCE a revu ses prévisions d’inflation à la hausse et voit même +2,1% en 2024 alors qu’elle attendait l’inflation sous les 2% en 2023. "

L’impact des décisions de la BCE est limité dans la mesure où cette inflation est liée à des " facteurs extérieurs " que sont le prix du baril de pétrole et la hausse des coûts des chaînes d’approvisionnement. " Des facteurs extérieurs sur lesquels on n’a pas de prise ", note Bernard Keppenne.

Dans ce contexte, quelle est la marge de manœuvre du Belge qui peut mettre un peu d’argent de côté? Profiter de cette hausse des taux pour garnir un peu son compte épargne? Sans doute pas, note l’analyste de la CBC. " Les taux à court terme vont encore rester très bas par rapport à l’inflation ", dit-il. Autrement dit, de l’argent qui dort sur un compte épargne à 0,50% d’intérêt quand l’inflation fait +8%, c’est de l’argent qui perd de sa valeur.

C’est donc toujours le marché actions qui offre le plus de perspectives. " Mais dans une logique de diversification et avec des actions qui offrent du rendement, des dividendes. "