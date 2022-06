Procès des attentats de Paris: Avec la perpétuité, Salah Abdeslam pas prêt à « retrouver sa famille »

Ce vendredi, au terme du réquisitoire du ministère public, Camille Hennetier, avocat général, a coupé court à ses fantasmes.Son équipe a requis la perpétuité assortie d’une peine incompressible, ce qui empêche tout aménagement de peine. Le tribunal d’application des peines ne pourra se pencher sur le cas du Molenbeekois avant 30 ans. Si la Cour suit le réquisitoire, Salah Abdeslam pourrait ne rien espérer avant ses 62 ans! C’est la peine la plus sévère requise par le ministère public qui s’est montré plus clément pour certains accusés au regard de ce que prévoyait l’ordonnance de mise en accusation.

«Abdeslam a du sang sur la conscience»

Abdeslam s’était défendu d’avoir du sang sur les mains mais l’avocat général estime qu’il a agi non pas comme complice mais comme co-auteur. " Salah Abdeslam a pris une part déterminante aux attentats pendant la phase d’exécution , a dit Nicolas Le Bris. Il a déposé trois bombes à retardement (NDLR: trois terroristes) au Stade de France. Il a le sang des victimes sur la conscience. Il a leur sang sur les mains."

Perpétuité requise aussi pour Abrini, Bakkali, Krayem et Ayari

Autre figure de proue de ce procès, Mohamed Abrini risque aussi la perpétuité et une peine de sûreté de 22 ans. Le ministère public a rappelé qu’il " avait reconnu avoir agi en connaissance de cause de ce qui se faisait. Il ne prend aucune distance avec l’État islamique. Il prédomine chez lui un discours victimaire."

Un accusé qui pourrait passer un très long moment en prison, c’est le verviétois Mohammed Bakkali: perpétuité assortie d’une peine de sûreté de 22 ans. L’accusation ne croit pas au statut qu’il se confère: celui "d’idiot utile des frères El Bakraoui. Idiot, certainement pas. Utile, oui. Il est omniprésent et est au contact de tous les composants de la cellule. C’est le troisième frère El Bakraoui."

Deux acteurs majeurs de ce dossier, ce sont Osama Krayem et Sofien Ayari. "Ils ne sont pas arrivés par hasard à Bruxelles le 3 octobre 2015. Ils sont venus avec la mission de frapper l’Europe." Pour l’avocat général, leur présence le 13 novembre 2015 à l’aéroport de Schipol s’inscrit dans la démarche de frapper ce jour-là l’aéroport néerlandais.Il faisait partie intégrante de la cellule qui a attaqué Paris. "On n’a aucune garantie sur leur état d’esprit" , estime Camille Hennetier. Les deux accusés ne se sont plus exprimés à l’audience depuis des mois après avoir fait valoir leur droit au silence. Peines requises: perpétuité et 30 ans de peine de sûreté, soit des réquisitions beaucoup plus sévères que celle d’Abrini.

Usman et Haddadi, ce sont " les opérationnels contrariés". Ils avaient été arrêtés sur la route vers l’Europe en Grèce et en Autriche. "Ils auraient dû faire partie du commando." Ils risquent 20 ans et une peine de sûreté aux 2/3.

Ahmed Dahmani " coche toutes les cases pour faire partie de la cellule jusqu’au bout." Suite à une perquisition à son domicile le 8 septembre 2015, il avait été écarté de la cellule afin de pas attirer les regards sur celle-ci. Il n’a donc pas participé à l’organisation finale des attentats. Pour lui, ce pourrait être 30 ans de réclusion et un minimum des 2/3.

Ali El Haddad Asufi, fait partie du " premier cercle d’Ibrahim El Bakraoui. Il lui a apporté une aide décisive dans ses départs pour la Syrie." Pour l’accusation, pas de doute sur sa proximité avec le kamikaze de Zaventem du 22 mars 2016. "Il a eu connaissance de préparatifs suspects mais il n’a pas apporté son aide. " 16 ans sont requis avec une peine de sûreté aux 2/3.

Yassine Attar, le frère du cerveau de ses attentats, ne pourrait prendre que 9 ans (peine de sûreté de 2/3). Le beau parleur pourrait bien s’en sortir puisque 20 ans étaient requis dans l’ordre de mise en accusation.

Fortunes diverses pour les «petites mains»

Pour les "petites mains" (NDLR: formule surprenante puisque le ministère public avait rappelé ce jeudi qu’il "n’y avait pas de seconds couteaux" dans ce dossier) que sont Abdellah Chouaa, Hamza Attou, Ali Oulkadi et Mohamed Amri, quelques surprises figurent dans le réquisitoire. Ceux qui se sont occupés du retour d’Abdeslam risquent 6 ans pour Attou (conformément à l’ordonnance de mise en accusation), 8 ans pour Amri (au lieu de 20 ans), et 5 ans pour Oulkadi (au lien de 20 ans). Ces trois-là comparaissent libres depuis le début et l’accusation a souligné "leur attitude irréprochable " car ils se sont " présentés tous les jours. Ce qui n’a pas été sans répercussion financière vu leur résidence à Bruxelles. " Le dernier du groupe des "petites mains" , c’est Chouaa qui a aussi apporté une aide substantielle à la cellule: il risque 6 ans.

Kharkhach, le faussaire, pourrait bien s’en sortir

Enfin, il y a Farid Kharkhach. Il se retrouve dans ce procès pour avoir fourni des fausses cartes d’identité belges à la cellule terroriste. " Sa vie ressemble plus à celle d’un petit escroc qu’à un salafiste. C’est l’appât du gain qui l’a guidé. " Incarcéré depuis 2017, il ne risque plus que 6 ans d’emprisonnement.

L’accusation a également requis des peines contre les absents, présumés morts en zone de guerre. Oussama Atar, Obeida Aref Dibo, Omar Darif et les frères Clain encourent la réclusion criminelle à perpétuité assortie de diverses peines de sûreté.

C’est donc sur base de ces réquisitions que la cour se retirera le lundi 27 juin, au terme du dernier mot des accusés. Le verdict et les peines seront prononcés le 29 juin.