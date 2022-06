Mission royale en RDC: la santé, grosse priorité du futur de la coopération belgo-congolaise

À Kinshasa, lors de la conférence de presse qui a suivi la rencontre bilatérale entre les deux délégations mercredi, Alexander de Croo et Félix Tshisekedi ont fait part de leurs vues convergentes sur nombre de domaines, par exemple sur la "stabilité juridique" du Congo, sur laquelle la Belgique s’est dite prête à apporter son expertise, pour reprendre cette fois les mots du Premier belge, qui a mis en avant l’importance des actes en vue de construire une relation pérenne.

Sans préjuger de ceeux qui seront éventuellement posés par Félix Tshisekedi en matière de justice, pour l’heure c’est plutôt le domaine de la santé qui s’est trouvé en tête des priorités belgo-congolaises, du moins si l’on se fie aux différents échos de cette rencontre bilatérale. Cela procède d’une certaine logique: en RDC, Enabel, l’agence belge pour le développement, consacre une part non-négligeable de son budget aux questions de santé (11%), et lors de son discours, le roi n’a pas manqué de rappeler que la découverte du virus Ebola est justement le fruit d’une coopération belgo-congolaise (Piot-Muyembe).

Après la pandémie

Tout aussi logiquement, c’est donc à l’Institut National de Recherche Biomédicale (INRB), à Kinshasa, dirigé par le professeur Jean-Jacques Muyembe, que le roi, la reine et les ministres se sont rendus jeudi. Ce n’est pas un hasard: depuis le début des années 2000, l’INRB collabore avec l’Institut de Médecine Tropicale d’Anvers (IMT) rencontrant régulièrement des résultats fructueux. Depuis lors, la pandémie de covid-19 n’a fait qu’accélérer les échanges entre les deux nations en matière de recherche, qu’il s’agisse du covid, mais aussi de la variole du singe, de la maladie du sommeil ou du paludisme.

C’est le genre de relation où, dans le cadre de la santé internationale, il y a des synergies qui permettent de mieux prévenir les maladies

"Cette collaboration, qui a traîné dans le temps, est maintenant dans une phase de maturation", observe Steve Mundeke Ahuka, le chef du département de virologie de l’INRB. "C’est le genre de relation où, dans le cadre de la santé internationale, il y a des synergies qui permettent de mieux prévenir les maladies". Le virologue cite notamment les cas de variole du singe survenus récemment en Europe, et qui ont remis sur le devant de la scène ce virus découvert au Congo en 1970.

«Assurer la rélève»

Pour la RDC, outre l’appui financier qui découle de ces partenariats, il s’agit aussi de former des chercheurs qui ont accès, au moyen de bourses notamment, à l’expertise d’universités et laboratoires belges. "Ce que nous voulons, c’est assurer la relève, une relève compétente et bien formée", a plaidé le professeur Muyembe devant la délégation belge et les jeunes membres de l’institut. "Pour que cette coopération soit le socle du développement de notre pays, et pourquoi pas, de la Belgique."

Clément Boileau