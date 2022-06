Maeva, tuée à 13 ans par le harcèlement: «Des jeunes me disent que rien n’a changé»

Dans son livre, Maeva, une belle étoile filante , elle retrace une année de sa vie de deuil.

Maria Isabel Villalobos, quand vous avez écrit ce livre, est-ce que vous vous êtes autocensurée?

Oui, un peu.J’ai enlevé du texte lié à mon quotidien, mes réflexions sur le Covid, l’actualité, la pédagogie à distance… parce que ça éloignait de la vraie histoire de Maeva.

De plus, en relisant, j’ai vu que j’étais très en colère. Ce que je disais était trop dur.Je me suis dit: «Ça va faire trop mal aux gens.» Mon but n’est pas de les traumatiser.

Je ne suis pas écrivain, j’écris avec mes tripes.Bruno Humbeeck, qui intervient à plusieurs reprises dans le livre, est plus poétique, plus agréable. Et il explique pourquoi les personnes victimes de harcèlement n’osent pas parler.

Votre livre s’arrête au 13 janvier 2021.Qu’est-ce qui a évolué après?

L’école n’a pas changé énormément. Elle n’a pas rendu hommage à ma fille, comme si elle niait des faits qui pouvaient porter préjudice à sa réputation. Elle n’a pas pris de mesures par rapport aux événements qui se sont passés avant le suicide de Maeva, et ceux qui se sont passés après, comme les comportements indécents de certains élèves au funérarium (NDLR: certains y ont pris des selfies à côté de la défunte).

Des jeunes me disent que rien n’a changé

Au contraire, l’école a jeté le discrédit sur la famille, a attaqué mes autres enfants, mon mari. Que l’école ne se sente pas coupable, parce qu’elle voit les faits par un prisme, est une chose, mais qu’elle ne fasse rien et s’attaque à ma famille, c’est inacceptable. Mais je ne mets pas tout le monde dans le même panier: il y a des professeurs qui se sont montrés très humains.

Du côté de la justice, on dit: «On ne veut plus qu’il ait de victimes», mais si les gens qui font du mal ne se rendent pas compte de ce qu’ils font, qu’ils se cachent derrière le groupe, sans éducation, sans prise de conscience, cela ne peut pas changer. Des jeunes me disent que rien n’a changé: qu’il y a «notre groupe» et «les autres», qui sont considérés comme des losers, des paumés.Certains se sentent intouchables.

Vous racontez aussi la banalisation des remarques sexistes par la police.

Oui, ils ont minimisé tout le temps. Un policier a répondu que dire qu’une fille a une tête de suceuse, c’est de l’humour…Dirait-il la même chose si c’était sa femme, sa sœur ou sa fille? Il faut dénoncer le sexisme: on n’a pas à juger en permanence les vêtements des filles, leur comportement… Cela induit des violences.

Je ne peux pas revenir en arrière, mais je peux au moins faire quelque chose pour essayer que ça n’arrive plus.

C’est votre combat, aujourd’hui, essayer de faire bouger les choses? Ou l’idée du livre, c’était juste de témoigner?

Au début, ce livre, c’était des cahiers que je remplissais pour ma psychologue, parce que je n’osais pas parler de ce que je vivais avec mon mari et mes enfants, qui souffrent aussi de leur côté. C’est après que c’est devenu un livre, avec Bruno Humbeeck. Et c’est une façon de dénoncer les failles.

Aujourd’hui, je suis étonnée de l’impact.J’ai eu la chance d’être contactée par l’association Les mots de Tom, qui s’occupe de la question du harcèlement et qui est très active au niveau politique.Ils m’ont demandé si j’acceptais que Maeva fasse partie des quatre enfants qui sont parrains de l’association, j’ai tout de suite dit oui.

Je ne peux pas revenir en arrière, mais je peux au moins faire quelque chose pour essayer que ça n’arrive plus. Et je ne peux pas y arriver seule.C’est pour ça aussi qu’une grande partie des bénéfices du livre leur est versée.

Nous voulons améliorer le système.Pas pour envoyer des jeunes en prison, mais pour qu’on donne des outils aux enseignants et aux parents pour réagir quand quelque chose se passe. Pour les victimes, comme pour les harceleurs.

«Maeva, une belle étoile filante», Maria Isabel Villalobos et Bruno Humbeeck. Éditions Mols, ‎ 232 pages.